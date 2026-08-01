Sudah Buka Rekening Gol! Yuran Fernandes Bongkar Rahasia Nyaman di Persebaya Surabaya Jelang Duel Port FC

JawaPos.com — Yuran Fernandes menjadi pahlawan kemenangan Persebaya Surabaya atas PSMS Medan dengan gol debutnya di Piala Presiden 2026 sekaligus membawa Green Force lolos ke semifinal.

Bek asal Cape Verde itu mengaku nyaman menjalani perjalanan barunya bersama Persebaya Surabaya setelah mencetak gol penting di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (29/7/2026).

Gol Debut Yuran Fernandes Antar Persebaya Surabaya Lolos Semifinal Persebaya Surabaya memastikan tiket semifinal Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada matchday kedua Grup B.

Gol tunggal Yuran Fernandes pada menit ke-45 menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat di Stadion Gelora Bung Tomo.

Sejak menit awal, Persebaya Surabaya tampil menekan dengan mencoba menguasai jalannya pertandingan.

Namun, PSMS Medan mampu memberikan ancaman melalui skema serangan balik cepat yang membuat lini pertahanan Green Force harus bekerja keras.

Gol kemenangan Persebaya Surabaya lahir melalui situasi bola mati menjelang akhir babak pertama.

Yuran Fernandes memanfaatkan umpan Diogo Ramalho dengan sundulan akurat yang tidak mampu dihentikan penjaga gawang PSMS Medan.

Keunggulan tersebut berhasil dipertahankan hingga pertandingan berakhir meski PSMS Medan terus mencari celah untuk mencetak gol penyama kedudukan.