Persebaya Surabaya Jagonya Bola Mati! Bernardo Tavares Masih Punya PR Besar Sebelum Super League 2026/2027

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menunjukkan ketajaman lewat skema bola mati dalam tiga laga awal pramusim jelang Super League 2026/2027, tetapi Bernardo Tavares masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki organisasi permainan agar Green Force lebih produktif lewat skema open play.

Dari empat gol yang tercipta, dua di antaranya lahir melalui situasi sepak pojok.

Dua Gol Bola Mati Jadi Senjata Baru Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya menjalani tiga pertandingan pramusim dengan catatan positif sebelum tampil di Super League 2026/2027.

Tim asuhan Bernardo Tavares mengawali persiapan dengan bermain imbang 2-2 melawan PSIS Semarang, kemudian meraih dua kemenangan identik 1-0 atas Persija Jakarta dan PSMS Medan di Piala Presiden 2026.

Dari tiga laga tersebut, Persebaya Surabaya berhasil mencetak empat gol. Menariknya, separuh dari jumlah gol itu berasal dari skema set piece atau bola mati yang menunjukkan efektivitas latihan taktik Bernardo Tavares.

Gol pertama dari situasi bola mati tercipta ketika Alex Martins membobol gawang PSIS Semarang pada laga 99th Anniversary Game.

Penyerang asal Brasil itu mampu memanfaatkan skema sepak pojok untuk membawa Green Force unggul sebelum pertandingan berakhir 2-2.

Gol kedua melalui bola mati hadir saat Persebaya Surabaya menghadapi PSMS Medan di matchday kedua Grup B Piala Presiden 2026.