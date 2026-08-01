Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Duel Penentu Juara Grup!

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi Port FC pada matchday ketiga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026) pukul 19.30 WIB.

Laga ini menjadi penentu posisi akhir klasemen grup dengan Persebaya Surabaya sudah mengamankan tiket semifinal dan Port FC membutuhkan tambahan poin untuk lolos.

Pertandingan Persebaya Surabaya vs Port FC dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar serta live streaming di Vidio.

Green Force datang dengan modal enam poin dari dua kemenangan, sedangkan Port FC mengoleksi empat poin setelah bermain imbang dan menang dalam dua laga awal.

Persebaya Surabaya Incar Posisi Puncak Grup B Persebaya Surabaya saat ini berada di puncak klasemen Grup B Piala Presiden 2026 dengan enam poin. Tim asuhan Bernardo Tavares meraih dua kemenangan tipis dengan skor 1-0 saat menghadapi Persija Jakarta dan PSMS Medan.

Hasil tersebut memastikan Persebaya Surabaya menjadi tim pertama dari Grup B yang mengunci tiket semifinal.

Meski sudah lolos, laga melawan Port FC tetap penting karena bisa menentukan status juara grup sekaligus menjaga momentum positif sebelum memasuki fase gugur.

Performa pertahanan menjadi salah satu kekuatan utama Persebaya Surabaya dalam dua pertandingan terakhir. Green Force mampu menjaga gawang tetap bersih, tetapi lini depan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Bernardo Tavares.