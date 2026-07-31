Hasil Timor Leste vs Timnas Indonesia 0-3 di Piala AFF 2026, Mitchell Baker Kembali Cetak Gol!

JawaPos.com — Timnas Indonesia menundukkan Timor Leste 3-0 pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Chonburi Daikin Stadium, Jumat (31/7/2026).

Setelah bermain imbang tanpa gol sepanjang babak pertama, skuad asuhan John Herdman meledak lewat tiga gol pada babak kedua untuk mengamankan tiga poin penting sekaligus menjaga peluang lolos ke fase berikutnya.

Mengapa Timnas Indonesia Kesulitan pada Babak Pertama? Timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang sejak peluit awal, tetapi rapatnya pertahanan Timor Leste membuat sejumlah peluang gagal berbuah gol. Muhammad Rayhan Hannan, Ivar Jenner, Thom Haye, hingga Tim Geypens silih berganti mengancam gawang lawan.

Peluang pertama hadir pada menit keenam ketika Rayhan Hannan melepaskan tembakan tepat sasaran. Setelah itu Ivar Jenner dan Thom Haye beberapa kali mencoba peruntungan, tetapi usaha mereka masih mampu diblok barisan belakang Timor Leste.

Tim Geypens juga tampil aktif dari sisi lapangan dengan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Pada menit ke-14, pemain tersebut melepaskan tembakan tepat sasaran setelah menerima umpan matang dari Thom Haye, tetapi kiper Dylan Jose Niski masih mampu melakukan penyelamatan.

Momentum pertandingan berubah pada menit ke-20 ketika Jackson Pereira Fowler menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Timor Leste harus bermain dengan 10 orang sejak pertengahan babak pertama, tetapi tetap mampu bertahan disiplin hingga turun minum.

Mitchell Baker sempat memperoleh kesempatan emas pada menit ke-30 setelah menerima umpan Thom Haye. Namun penyelesaian akhirnya masih melenceng dari sasaran sehingga skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Apa yang Berubah Setelah Pergantian Pemain? John Herdman langsung melakukan perubahan selepas jeda dengan memasukkan Egy Maulana Vikri menggantikan Muhammad Rayhan Hannan. Pergantian itu membuat serangan Timnas Indonesia menjadi lebih hidup dan agresif.

Mitchell Baker langsung memperoleh peluang emas pada menit ke-47 berkat kreasi Egy Maulana Vikri. Striker tersebut dua kali mengancam gawang Timor Leste dalam waktu singkat, tetapi penyelesaiannya masih mampu digagalkan.