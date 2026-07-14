PSS Sleman Dikabarkan Resmi Mendatangkan Matheus Fornazari, Striker asal Brasil Siap Jadi Andalan Super Elja

Matheus Fornazari (kanan) menjadi keluarga besar PSS Sleman. (istimewa)
JawaPos.com - PSS Sleman akhirnya memperkenalkan striker asal Brasil, Matheus Fornazari Custódio, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.
Kehadiran penyerang berusia 30 tahun itu diharapkan mampu memperkuat lini depan Super Elja yang tengah dibangun untuk bersaing pada musim baru.
Nama Matheus bukan sosok asing di kawasan Asia Tenggara. Sebelum merapat ke Sleman, ia memperkuat klub Thailand, BG Pathum United, pada musim 2025/2026.
Baca Juga:Shayne Pattynama Dirumorkan Dipinjamkan ke PSS Sleman, Tambah Kekuatan Super Elang Jawa di Super League 2026/2027
Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, pengalaman bermain di kompetisi yang kompetitif menjadi nilai tambah yang dibawa sang pemain ke Indonesia.
Salah satu keunggulan Matheus adalah posturnya yang mencapai 2,03 meter. Dengan tinggi badan tersebut, ia diprediksi bakal menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan lawan, terutama dalam duel udara maupun situasi bola mati.
Sebelum resmi bergabung dengan PSS Sleman, Matheus sempat dikaitkan dengan sejumlah klub Liga Indonesia.
Baca Juga:Minim Menit Bermain di Persib Bandung, Dimas Drajad Dikabarkan Segera Dipinjamkan ke PSS Sleman
Namun, pada akhirnya ia memilih menerima pinangan Super Elja untuk memulai petualangan baru di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
PSS sendiri memang membutuhkan sosok penyerang yang mampu memberikan variasi di lini depan.
Kehadiran Matheus diharapkan bukan hanya menjadi target man, tetapi juga membuka ruang bagi rekan-rekannya melalui kemampuan menahan bola dan duel fisik.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu