PSS Sleman Dikabarkan Resmi Mendatangkan Matheus Fornazari, Striker asal Brasil Siap Jadi Andalan Super Elja

JawaPos.com - PSS Sleman akhirnya memperkenalkan striker asal Brasil, Matheus Fornazari Custódio, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.

Kehadiran penyerang berusia 30 tahun itu diharapkan mampu memperkuat lini depan Super Elja yang tengah dibangun untuk bersaing pada musim baru.

Nama Matheus bukan sosok asing di kawasan Asia Tenggara. Sebelum merapat ke Sleman, ia memperkuat klub Thailand, BG Pathum United, pada musim 2025/2026.

Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, pengalaman bermain di kompetisi yang kompetitif menjadi nilai tambah yang dibawa sang pemain ke Indonesia.

Salah satu keunggulan Matheus adalah posturnya yang mencapai 2,03 meter. Dengan tinggi badan tersebut, ia diprediksi bakal menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan lawan, terutama dalam duel udara maupun situasi bola mati.

Sebelum resmi bergabung dengan PSS Sleman, Matheus sempat dikaitkan dengan sejumlah klub Liga Indonesia.

Namun, pada akhirnya ia memilih menerima pinangan Super Elja untuk memulai petualangan baru di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

PSS sendiri memang membutuhkan sosok penyerang yang mampu memberikan variasi di lini depan.