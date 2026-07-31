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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.00 WIB

Cedera Kembali Hantam Real Madrid dan Jadi Pukulan Telak bagi Skuad Asuhan José Mourinho

Skuad tim Real Madrid (Bein Sports) - Image

Skuad tim Real Madrid (Bein Sports)

JawaPos.com – Real Madrid kembali mendapat pukulan telak setelah cedera kembali menghantam skuad asuhan José Mourinho pada masa pramusim.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jun'at (31/7), Klub mengonfirmasi bahwa bek muda Raúl Asencio mengalami cedera otot rektus femoris pada kaki kanan setelah menjalani pemeriksaan medis. Cedera tersebut membuat Asencio harus menjalani program pemulihan sebelum kembali memperkuat tim.

Real Madrid belum memberikan kepastian mengenai lamanya proses pemulihan pemain tersebut. Namun, cedera otot seperti yang dialami Asencio umumnya membutuhkan waktu beberapa pekan hingga kondisi pemain benar-benar pulih.

Selama menjalani rehabilitasi, Asencio juga tidak mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekan setimnya di lapangan.

Di tengah bertambahnya daftar pemain cedera, Mourinho tetap melanjutkan persiapan tim menghadapi musim baru.

Skuad yang tersedia menjalani program latihan yang meliputi latihan kebugaran, penguasaan bola, pressing, penyelesaian akhir, taktik, hingga pertandingan internal bersama pemain akademi. Staf pelatih juga terus memantau perkembangan kondisi seluruh pemain yang sedang menjalani pemulihan.

Cedera Asencio menambah panjang daftar pemain Real Madrid yang masih berada di ruang perawatan. Éder Militão, Rodrygo, dan Ferland Mendy juga masih menjalani program pemulihan secara terpisah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka.

Situasi tersebut menjadi tantangan bagi Mourinho dalam menyusun kekuatan terbaik Real Madrid menjelang dimulainya kompetisi musim baru.

Editor: Novia Tri Astuti
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