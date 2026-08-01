Carlos Espi Tak Sangka Bisa Bergabung dengan Real Madrid

JawaPos.com - Real Madrid mendatangkan Carlos Espi untuk memperkuat skuadnya di musim 2026/2027. Penyerang 21 tahun tersebut sudah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2031.

Bergabung dengan Real Madrid, tidak pernah dibayangkan oleh pemain yang mengawali karirnya bersama Levante itu. Sebagai pemain baru, Carlos Espi bertekad memberi yang terbaik.

"Semuanya terjadi sangat cepat. Ini perasaan yang unik, tak terlukiskan. Saya sangat senang dan saya akan memberikan yang terbaik," kata Carlos Espi yang dikutip dari laman resmi Real Madrid, Jumat (31/7).

Setelah merampungkan proses kepindahannya, Carlos Espi sudah mengikuti sesi latihan perdananya. Dia mengatakan seluruh skuad Real Madrid menyambutnya dengan ramah dan merasa senang bisa bekerja sama dengan Jose Mourinho sebagai pelatih.

“Sungguh luar biasa, saya tidak menyangka. Semua orang sangat baik dan mereka menyambut saya dengan sangat ramah. Saya sangat senang dengan hari pertama ini. Mereka memperhatikan setiap detail, dan fasilitasnya luar biasa," jelas Carlos Espi.

"Sungguh unik bisa bekerja sama dengan semua pemain Real Madrid dan seluruh staf pelatih. Mereka sangat mendukung kami, sungguh luar biasa," lanjut eks pemain timnas Spanyol U-20 tersebut.

Carlos Espi juga menjelaskan caranya bermain sebagai seorang penyerang tengah. Dia mengaku adalah seorang bomber berbahaya ketika berada di kotak penalti lawan.

"Dalam setiap kesempatan yang saya dapatkan, saya akan memberikan yang terbaik. Saya adalah pemain target yang suka berada di dalam kotak penalti untuk siap menghadapi peluang apa pun. Dan yang terpenting, saya akan memberikan yang terbaik untuk Real Madrid dan membalas kepercayaan yang diberikan pelatih kepada saya," pungkas Carlos Espi.