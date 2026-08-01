Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 13.16 WIB

Carlos Espi Tak Sangka Bisa Bergabung dengan Real Madrid

Pemain baru Real Madrid Carlos Espi. (Dok. Real Madrid) - Image

Pemain baru Real Madrid Carlos Espi. (Dok. Real Madrid)

JawaPos.com - Real Madrid mendatangkan Carlos Espi untuk memperkuat skuadnya di musim 2026/2027. Penyerang 21 tahun tersebut sudah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2031.

Bergabung dengan Real Madrid, tidak pernah dibayangkan oleh pemain yang mengawali karirnya bersama Levante itu. Sebagai pemain baru, Carlos Espi bertekad memberi yang terbaik.

"Semuanya terjadi sangat cepat. Ini perasaan yang unik, tak terlukiskan. Saya sangat senang dan saya akan memberikan yang terbaik," kata Carlos Espi yang dikutip dari laman resmi Real Madrid, Jumat (31/7).

Setelah merampungkan proses kepindahannya, Carlos Espi sudah mengikuti sesi latihan perdananya. Dia mengatakan seluruh skuad Real Madrid menyambutnya dengan ramah dan merasa senang bisa bekerja sama dengan Jose Mourinho sebagai pelatih.

“Sungguh luar biasa, saya tidak menyangka. Semua orang sangat baik dan mereka menyambut saya dengan sangat ramah. Saya sangat senang dengan hari pertama ini. Mereka memperhatikan setiap detail, dan fasilitasnya luar biasa," jelas Carlos Espi.

"Sungguh unik bisa bekerja sama dengan semua pemain Real Madrid dan seluruh staf pelatih. Mereka sangat mendukung kami, sungguh luar biasa," lanjut eks pemain timnas Spanyol U-20 tersebut.

Carlos Espi juga menjelaskan caranya bermain sebagai seorang penyerang tengah. Dia mengaku adalah seorang bomber berbahaya ketika berada di kotak penalti lawan.

"Dalam setiap kesempatan yang saya dapatkan, saya akan memberikan yang terbaik. Saya adalah pemain target yang suka berada di dalam kotak penalti untuk siap menghadapi peluang apa pun. Dan yang terpenting, saya akan memberikan yang terbaik untuk Real Madrid dan membalas kepercayaan yang diberikan pelatih kepada saya," pungkas Carlos Espi.

Menarik dinantikan performa Carlos Espi bersama Real Madrid. Apakah dia akan menjadi penyerang tajam bersama Los Blancos? Patut ditunggu.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Cedera Kembali Hantam Real Madrid dan Jadi Pukulan Telak bagi Skuad Asuhan José Mourinho - Image
Sepak Bola Indonesia

Cedera Kembali Hantam Real Madrid dan Jadi Pukulan Telak bagi Skuad Asuhan José Mourinho

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.00 WIB

Real Madrid Terima Tawaran Besar untuk Gonzalo García dari Klub Liga Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Terima Tawaran Besar untuk Gonzalo García dari Klub Liga Inggris

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 02.49 WIB

Real Madrid Serius Incar Rodri, Negosiasi Awal dengan Manchester City Dimulai - Image
Sepak Bola

Real Madrid Serius Incar Rodri, Negosiasi Awal dengan Manchester City Dimulai

Jumat, 31 Juli 2026 | 21.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore