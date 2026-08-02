Arsenal Serius Bajak Vinicius Junior, Mikel Arteta Sudah Menunggu Jawaban Real Madrid

JawaPos.com– Masa depan Vinicius Junior di Real Madrid masih belum menemui titik terang. Negosiasi perpanjangan kontrak yang sudah berlangsung sekitar satu setengah tahun belum menghasilkan kesepakatan, padahal kontraknya akan habis pada musim panas 2027.

Situasi tersebut langsung dimanfaatkan Arsenal. The Gunners disebut menjadikan Vinicius sebagai target utama untuk memperkuat lini serang pada bursa transfer musim panas ini. Bahkan, pemilik klub telah memberikan lampu hijau apabila negosiasi dapat diwujudkan.

Menurut laporan The Athletic, Arsenal optimistis bisa mencapai kesepakatan personal apabila Vinicius memutuskan meninggalkan Santiago Bernabeu.

"Mikel Arteta sangat menyukainya. Jika dia tidak memperpanjang kontraknya, kami akan berada di sana," kata seorang sumber yang mengetahui pandangan pelatih Arsenal tersebut dikutip The Athletic.

Saat ini perbedaan nilai kontrak antara Real Madrid dan kubu Vinicius masih cukup jauh. Kedua belah pihak dijadwalkan kembali bertemu dalam beberapa hari ke depan setelah pemain timnas Brasil itu kembali menjalani latihan pramusim.

Ada tiga kemungkinan yang sedang terbuka bagi Vinicius. Memperpanjang kontrak bersama Real Madrid, bertahan hingga kontraknya habis pada 2027 lalu pergi secara gratis, atau menerima tawaran Arsenal pada musim panas ini.

Negosiasi kontrak sebenarnya sudah dimulai sejak awal 2025. Real Madrid menawarkan gaji sekitar 20 juta euro bersih per musim. Namun, tawaran tersebut ditolak kubu Vinicius yang mengajukan proposal baru.

Salah satu perbedaan terbesar adalah permintaan bonus perpanjangan kontrak. Kubu Vinicius menilai bonus tersebut menjadi cara terbaik untuk menyamai total pendapatan Kylian Mbappe yang memperoleh signing bonus besar saat bergabung secara bebas transfer dari Paris Saint-Germain.

Di sisi lain, Real Madrid enggan memenuhi permintaan tersebut karena khawatir memicu efek domino terhadap negosiasi kontrak pemain lain.