Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 01.01 WIB

Hasil Timor Leste vs Timnas Indonesia 0-0 di Piala AFF 2026: Garuda Buntu di Babak Pertama!

Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Chonburi Daikin Stadium. (Timnas Indonesia) - Image

Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Chonburi Daikin Stadium. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com — Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Timor Leste pada babak pertama laga Grup A Piala AFF 2026 di Chonburi Daikin Stadium, Jumat (31/7/2026).

Meski tampil dominan dan mendapat keuntungan setelah Timor Leste bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-20, skuad Garuda masih kesulitan mencetak gol hingga turun minum.

Pertandingan Timor Leste vs Timnas Indonesia berlangsung dengan tempo tinggi sejak menit awal. Tim asuhan John Herdman langsung mengambil inisiatif serangan melalui kombinasi lini tengah yang diisi Ivar Jenner, Thom Jan Marinus Haye, dan Marc Anthony Klok.

Timnas Indonesia Dominan, Namun Serangan Masih Buntu

Timnas Indonesia langsung menciptakan peluang pada menit-menit awal pertandingan. Muhammad Rayhan Hannan menjadi pemain pertama yang mengancam gawang Timor Leste lewat tembakan tepat sasaran pada menit keenam.

Semenit berselang, Garuda kembali mendapat dua peluang beruntun melalui Ivar Jenner dan Thom Jan Marinus Haye. Namun, dua tembakan tersebut masih mampu diblok oleh barisan pertahanan Timor Leste yang tampil rapat.

Tekanan Timnas Indonesia berlanjut melalui aksi Tim Geypens pada menit ketujuh. Pemain muda tersebut mencoba membuka ruang serangan dari sisi lapangan dan menjadi salah satu motor serangan Garuda pada babak pertama.

Pada menit ke-14, Tim Geypens kembali membuat ancaman dengan melepaskan tembakan tepat sasaran. Peluang tersebut berawal dari kreativitas Thom Jan Marinus Haye yang terus mencari celah di lini pertahanan Timor Leste.

Meski unggul dalam penguasaan bola dan jumlah peluang, Timnas Indonesia belum mampu mengubah dominasi menjadi gol. Pertahanan Timor Leste masih disiplin menjaga area kotak penalti.

Timor Leste Kehilangan Pemain, Garuda Tetap Kesulitan

Situasi pertandingan berubah pada menit ke-20 ketika Timor Leste harus bermain dengan 10 pemain. Jackson Pereira Fowler menerima kartu kuning kedua setelah sebelumnya mendapat peringatan pada menit ke-13.

Kartu merah tersebut membuat Timor Leste harus bertahan lebih dalam menghadapi tekanan Timnas Indonesia. Namun, hingga akhir babak pertama, Garuda belum berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Pernyataan Keras FIFA: 'Nobody Is Selling Football' di Tengah Ancaman Boikot!  - Image
Sepak Bola Dunia

Pernyataan Keras FIFA: 'Nobody Is Selling Football' di Tengah Ancaman Boikot! 

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 00.26 WIB

Bikin Bangga! Ungguli Tuan Rumah, Indonesia Juara Umum World Cup Woodball Championship di Malaysia - Image
Sports

Bikin Bangga! Ungguli Tuan Rumah, Indonesia Juara Umum World Cup Woodball Championship di Malaysia

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 00.20 WIB

Mitchell Baker Starter di Laga Kontra Timor Leste, Timnas Indonesia Jaga Tradisi Menang! - Image
Sepak Bola Indonesia

Mitchell Baker Starter di Laga Kontra Timor Leste, Timnas Indonesia Jaga Tradisi Menang!

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 00.04 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore