Hasil Timor Leste vs Timnas Indonesia 0-0 di Piala AFF 2026: Garuda Buntu di Babak Pertama!

Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Chonburi Daikin Stadium. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com — Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Timor Leste pada babak pertama laga Grup A Piala AFF 2026 di Chonburi Daikin Stadium, Jumat (31/7/2026).
Meski tampil dominan dan mendapat keuntungan setelah Timor Leste bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-20, skuad Garuda masih kesulitan mencetak gol hingga turun minum.
Pertandingan Timor Leste vs Timnas Indonesia berlangsung dengan tempo tinggi sejak menit awal. Tim asuhan John Herdman langsung mengambil inisiatif serangan melalui kombinasi lini tengah yang diisi Ivar Jenner, Thom Jan Marinus Haye, dan Marc Anthony Klok.
Timnas Indonesia langsung menciptakan peluang pada menit-menit awal pertandingan. Muhammad Rayhan Hannan menjadi pemain pertama yang mengancam gawang Timor Leste lewat tembakan tepat sasaran pada menit keenam.
Semenit berselang, Garuda kembali mendapat dua peluang beruntun melalui Ivar Jenner dan Thom Jan Marinus Haye. Namun, dua tembakan tersebut masih mampu diblok oleh barisan pertahanan Timor Leste yang tampil rapat.
Tekanan Timnas Indonesia berlanjut melalui aksi Tim Geypens pada menit ketujuh. Pemain muda tersebut mencoba membuka ruang serangan dari sisi lapangan dan menjadi salah satu motor serangan Garuda pada babak pertama.
Pada menit ke-14, Tim Geypens kembali membuat ancaman dengan melepaskan tembakan tepat sasaran. Peluang tersebut berawal dari kreativitas Thom Jan Marinus Haye yang terus mencari celah di lini pertahanan Timor Leste.
Meski unggul dalam penguasaan bola dan jumlah peluang, Timnas Indonesia belum mampu mengubah dominasi menjadi gol. Pertahanan Timor Leste masih disiplin menjaga area kotak penalti.
Situasi pertandingan berubah pada menit ke-20 ketika Timor Leste harus bermain dengan 10 pemain. Jackson Pereira Fowler menerima kartu kuning kedua setelah sebelumnya mendapat peringatan pada menit ke-13.
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Kartu merah tersebut membuat Timor Leste harus bertahan lebih dalam menghadapi tekanan Timnas Indonesia. Namun, hingga akhir babak pertama, Garuda belum berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.
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