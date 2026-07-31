Mitchell Baker Starter di Laga Kontra Timor Leste, Timnas Indonesia Jaga Tradisi Menang!

JawaPos.com — Indonesia akan menghadapi Timor Leste di laga kedua Grup A ASEAN Championship 2026. Sejarah menunjukkan Timor Leste adalah mangsa empuk tim Garuda dan tradisi menang itu harus dijaga, Jumat, 31 Juli 2026, sore ini.

Sebelum duel di Chonburi Stadium di Provinsi Chonburi, Thailand ini, Timnas Indonesia menyapu bersih enam pertemuan melawan Timor Leste.

Rentetan enam kemenangan itu dimulai pada 21 November 2010 ketika tim Garuda menghajar Timor Leste dengan skor 6-0 dalam laga uji coba. Dua tahun kemudian atau tepatnya pada 14 November 2012, Indonesia kembali unggul 1-0 dalam uji coba.

Pada 11 November 2014, Indonesia sekali lagi mampu melibas Timor Leste dengan skor telak 4-0 sebelum menang 3-1 dalam duel keempat yang berlangsung 13 November 2018.

Pada dua pertemuan terakhir yang berlangsung 27 dan 30 Januari 2022, Indonesia menang 4-1 dan 3-0 dalam laga persahabatan internasional di Gianyar, Bali.

Di bentrok terakhir yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta itu, Indonesia langsung unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Terens Puhiri dan Ramai Rumakiek. Ricky Kambuaya kemudian menambah satu gol lagi di paruh kedua.

Khusus Piala AFF, Indonesia dan Timor Leste baru bersua sekali yakni pada 2018. Saat itu, Indonesia menang 3-1 pada laga fase grup di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Indonesia yang dilatih Bima Sakti sempat dikejutkan Timor Leste lewat gol Rufina Gama di awal babak kedua. Tim Merah Putih kemudian membalik keadaan lewat gol Alfath Fathier, Stefano Lilipaly, dan Beto Goncalves.

Selain berbekal sejarah pertemuan yang bagus, Indonesia difavoritkan menang karena performa mereka sejauh ini. Pada laga perdana melawan Kamboja, Indonesia menang 5-1 yang diwarnai hattrick Mitchell Baker. Sebaliknya, Timor Leste harus menelan pil pahit dalam dua pertandingan awal mereka.

Baca Juga:Pasangan Ganda Campuran Malaysia Chen Tang Jie dan Toh Ee Wei Gagal Pertahankan Gelar di Kejuaraan Dunia BWF