Hasil Piala Presiden 2026: Bungkam DPMM FC, Arema FC Temani Persib Bandung ke Semifinal

Selebrasi pemain Arema FC, Gustavo Henrique. (Dok. Instagram/@aremafcofficial)
JawaPos.com - Arema FC menang atas DPMM FC dengan skor akhir 2-0 di laga terakhir Grup A Piala Presiden 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jumat (31/7/2026) sore WIB.
Kemenangan ini membuat Arema FC menutup fase Grup A dengan raihan enam poin. Koleksi poin tersebut dipastikan membuat mereka lolos ke babak semifinal, menemani Persib Bandung yang sudah lebih dulu mengamankan tiket tersebut.
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Kini, persaingan di Grup A tinggal memperebutkan posisi pertama dan kedua. Jika Persib Bandung meraih kemenangan atau imbang melawan Tampines Rovers, mereka dipastikan melaju ke semifinal sebagai juara grup.
Jalannya Pertandingan Babak Pertama
Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Akan tetapi, serangan yang dilancarkan Arema FC dan DPMM FC masih belum membuahkan ancaman berbahaya hingga laga memasuki menit ke-15.
Striker DPMM FC, Dalberto, mengirim ancaman ke gawang mantan timnya pada menit ke-24. Namun tendangannya masih bisa diamankan kiper Arema FC, Muhammad Adi Satryo.
Sementara, Arema FC berhasil membuka keran golnya pada menit ke-35. Gustavo Henrique sukses mencatatkan namanya di papan skor usai melesakkan tendangan keras yang tak mampu dibendung kiper DPMM FC, Muhammad Hamie.
Singo Edan -julukan Arema FC- memegang kemudi permainan usai unggul 1-0. Saat pertandingan babak pertama dirasa sudah akan habis, Arema FC berhasil menggandakan keunggulan lewat gol yang kembali dicetak Gustavo Henrique (45’).
Namun sayangnya, gol tersebut harus dibayar mahal. Pasalnya, Gustavo Henrique mengalami cedera usai cetak gol kedua tersebut. Dia pun ditarik keluar dan babak pertama berakhir dengan keunggulan Arema FC 2-0 atas DPMM FC.
Babak Kedua
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