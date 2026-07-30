Ketua Panser Biru Isyaratkan Stadion Jatidiri  Semarang Jadi Lokasi Pembuka Liga 2 Musim 2026/2027

JawaPos.com - Stadion Jatidiri Semarang dikabarkan bakal menjadi lokasi pembukaan kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

Jika rencana tersebut terealisasi, PSIS Semarang berpeluang tampil sebagai tim yang memainkan laga perdana di hadapan pendukungnya sendiri.

Kabar itu mulai ramai diperbincangkan setelah Ketua Umum Panser Biru, Kepareng, mengunggah informasi melalui akun Instagram pribadinya, @kepareng_wareng, pada Rabu (29/7/2026).

Dalam unggahannya, ia memberi isyarat bahwa Stadion Jatidiri akan menjadi tuan rumah seremoni pembukaan Liga 2 musim ini.

"Pembukaan Liga 2 rencananya di Jatidiri gaes, jo lali larisi sponsor PSIS loor, siap ngosak ngasik Liga 2," tulis Kepareng dalam unggahan tersebut.

Unggahan itu langsung menarik perhatian pendukung PSIS Semarang. Banyak suporter berharap kabar tersebut benar-benar menjadi kenyataan, mengingat musim ini menjadi momentum penting bagi Laskar Mahesa Jenar yang harus berjuang di kasta kedua sepak bola Indonesia.

Meski demikian, hingga saat ini operator kompetisi, I League, masih belum mengumumkan jadwal resmi Liga 2 musim 2026/2027.

Sementara itu, PSIS Semarang dipastikan akan bersaing di Grup Barat Liga 2 musim 2026/2027. Tim asuhan Widodo Cahyono Putro tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan yang diprediksi berlangsung ketat.