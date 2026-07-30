Carlos Fortes Kabarnya Gabung Semen Padang, Eks Striker PSIS dan Arema FC Bisa Main Lagi di Indonesia

JawaPos.com - Rumor kepulangan Carlos Fortes ke sepak bola Indonesia kembali menjadi perbincangan.

Penyerang asal Tanjung Verde itu dikabarkan berpeluang memperkuat Semen Padang untuk menghadapi kompetisi Liga 2 atau Championship musim 2026/2027.

Kabar tersebut pertama kali ramai setelah diunggah akun Instagram @Liga_Dagelan. Dalam unggahannya disebutkan bahwa Carlos Fortes disebut-sebut akan berlabuh di Semen Padang. Jika transfer itu benar-benar terwujud, maka komposisi pemain asing Kabau Sirah disebut telah lengkap.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari manajemen Semen Padang maupun pihak Carlos Fortes terkait kabar tersebut. Karena itu, rumor ini masih sebatas spekulasi di bursa transfer.

Nama Carlos Fortes tentu sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Penyerang berusia 31 tahun itu pernah menjadi salah satu striker paling tajam di Liga 1 saat membela Arema FC pada musim 2021/2022.

Bersama Arema, Fortes tampil impresif dengan mencatatkan 20 gol dari 31 pertandingan liga. Ketajamannya membuat dirinya menjadi salah satu penyerang paling disegani saat itu dan bahkan meraih penghargaan Gol Terbaik Liga 1 musim 2021/2022.

Setelah meninggalkan Arema, Fortes bergabung dengan PSIS Semarang. Selama memperkuat Laskar Mahesa Jenar pada periode 2022 hingga 2024, ia tampil dalam 37 pertandingan dan menyumbangkan 13 gol di kompetisi domestik.

Karier Fortes kemudian berlanjut ke luar negeri. Ia sempat memperkuat Al Dhafra di Uni Emirat Arab sebelum hijrah ke Liga China bersama Foshan Nanshi dan Suzhou Dongwu. Awal tahun 2026, Fortes bergabung dengan klub Vietnam, Song Lam Nghe An.