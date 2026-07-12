Ahmad Mujadid Resmi Berseragam Persis Solo, Top Skor EPA Persija Siap Bersaing di Level Kompetisi Senior!

Top skor EPA Persija Ahmad Mujadid. (Istimewa)
JawaPos.com - Penyerang muda Persija Jakarta, Ahmad Mujadid, resmi memulai babak baru dalam kariernya setelah bergabung dengan Persis Solo untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Kepindahan ini menjadi langkah penting bagi striker berusia 19 tahun tersebut untuk merasakan atmosfer sepak bola profesional di level senior.
Mujadid datang ke Persis dengan modal yang sangat meyakinkan. Bersama Persija U-20 pada ajang EPA Super League 2025/2026, ia tampil sebagai salah satu pemain paling bersinar.
Dari 29 pertandingan yang dijalani, pemain yang akrab disapa Jadid itu sukses mencetak 27 gol, sekaligus keluar sebagai top skor kompetisi.
Tak hanya tajam di depan gawang, kontribusinya juga membawa Persija U-20 meraih gelar juara EPA Super League musim lalu.
Catatan tersebut membuat namanya mulai diperhitungkan sebagai salah satu talenta muda potensial milik Macan Kemayoran.
Baca Juga:Alex Martins Terkesan dengan Bernardo Tavares, Yakin Persebaya Siap Bersaing di Super League 2026/2027
Kini, tantangan berbeda menantinya bersama Persis Solo. Menariknya, klub berjulukan Laskar Sambernyawa itu berasal dari kota kelahiran Jadid, sehingga kesempatan ini memiliki makna tersendiri bagi sang pemain.
Jadid mengaku perjalanan bersama Persija Academy memberikan bekal yang sangat berharga.
Ia tidak hanya belajar mengenai kemampuan teknis sebagai seorang penyerang, tetapi juga membangun karakter, disiplin, dan mentalitas sebagai pesepak bola profesional.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa