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Andre Rizal Hanafi
Senin, 13 Juli 2026 | 05.12 WIB

Ahmad Mujadid Resmi Berseragam Persis Solo, Top Skor EPA Persija Siap Bersaing di Level Kompetisi Senior!

Top skor EPA Persija Ahmad Mujadid. (Istimewa) - Image

Top skor EPA Persija Ahmad Mujadid. (Istimewa)

JawaPos.com - Penyerang muda Persija Jakarta, Ahmad Mujadid, resmi memulai babak baru dalam kariernya setelah bergabung dengan Persis Solo untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Kepindahan ini menjadi langkah penting bagi striker berusia 19 tahun tersebut untuk merasakan atmosfer sepak bola profesional di level senior.

Mujadid datang ke Persis dengan modal yang sangat meyakinkan. Bersama Persija U-20 pada ajang EPA Super League 2025/2026, ia tampil sebagai salah satu pemain paling bersinar.

Dari 29 pertandingan yang dijalani, pemain yang akrab disapa Jadid itu sukses mencetak 27 gol, sekaligus keluar sebagai top skor kompetisi.

Tak hanya tajam di depan gawang, kontribusinya juga membawa Persija U-20 meraih gelar juara EPA Super League musim lalu.

Catatan tersebut membuat namanya mulai diperhitungkan sebagai salah satu talenta muda potensial milik Macan Kemayoran.

Kini, tantangan berbeda menantinya bersama Persis Solo. Menariknya, klub berjulukan Laskar Sambernyawa itu berasal dari kota kelahiran Jadid, sehingga kesempatan ini memiliki makna tersendiri bagi sang pemain.

Jadid mengaku perjalanan bersama Persija Academy memberikan bekal yang sangat berharga.

Ia tidak hanya belajar mengenai kemampuan teknis sebagai seorang penyerang, tetapi juga membangun karakter, disiplin, dan mentalitas sebagai pesepak bola profesional.

Editor: Banu Adikara
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