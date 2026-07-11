Persis Solo Umumkan Kedatangan 3 Pemain Baru

JawaPos.com - Klub Persis Solo mengumumkan kedatangan tiga pemain anyar sekaligus untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, ketiga pemain yang didatangkan oleh Persis Solo adalah Saldi Amiruddin, Asep Berlian dan Hasim Kipuw yang sudah malang melintang di sepak bola Indonesia.

Saldi Amiruddin didatangkan oleh Persis Solo untuk memperkuat lini serang sebab mantan pemain FC Bekasi City itu kerap berposisi di sayap kiri.

Saldi mengaku sangat senang dan antusias bisa bergabung bersama Persis. Dia memiliki tekad untuk membantu Laskar Sambernyawa kembali ke BRI Super League.

"Tentu sangat senang bisa bergabung dengan Persis. Dan saya mempunyai target yaitu membawa klub ini kembali ke Liga 1 karena saya rasa, tim ini memang sewajarnya harus berada di Liga 1," kata Saldi.

Sementara itu, Asep Berlian didatangkan Persis Solo untuk memperkuat lini tengah dan ia mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan ini serta siap mewujudkan ambisi dari Laskar Sambernyawa.

"Luar biasa, ini adalah pertama kali juga di tim yang memiliki atmosfer penonton yang luar biasa sekali. Ini menjadi semangat baru saya di tahun ini. Semoga kedatangan saya di sini juga dapat membawa Persis ke Liga 1," ujar Asep.

Selanjutnya, Hasim Kipuw merupakan pemain senior yang sudah berpengalaman dan kehadirannya tentu bisa membawa kualitas ke dalam lini pertahanan Persis Solo.