Rekor Pertemuan Indonesia vs Timor Leste: Garuda Selalu Menang, Cetak 21 Gol!

JawaPos.com - Rekor pertemuan Timnas Indonesia vs Timor Leste menjadi salah satu modal berharga skuad Garuda jelang lanjutan laga fase grup A Piala AFF 2026. Sepanjang saling berhadapan dalam kurun 12 tahun terakhir, Timnas Indonesia selalu meraih kemenangan. Tak tanggung-tanggung, koleksi 21 gol dan hanya kebobolan dua kali menjadi rapor mentereng. Lantas, bagaimana hasil lengkap head-to-head kedua tim?

Tim nasional Indonesia akan menantang tuan rumah Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7). Ini menjadi pertandingan kedua Garuda di Piala AFF 2026, sedangkan bagi Timor Leste ini menjadi yang ketiga.

Bertemu negara tetangga, Skuad Garuda berada di atas angin dan lebih diunggulkan. Selain sukses meraih kemenangan besar di laga perdana 5-1 melawan Kamboja, rekor pertemuan dengan Timor Leste juga lebih unggul.

Dalam enam pertemuan, Timnas Indonesia sukses sapu bersih dengan kemenangan, mencetak 21 gol dan hanya kebobolan dua gol. Pertandingan terakhir melawan Timor Leste terjadi pada 30 Januari 2022 dalam sebuah laga uji coba dengan skor akhir berkesudahan 3-0.

Pada laga malam ini, tiga poin diprediksi akan diraih anak asuh John Herdman. Sang lawan sedang dalam tren negatif dengan sudah menelan dua kekalahan di Piala AFF 2026. Setelah dipaksa takluk tujuh gol tanpa balas dari Vietnam, tiga hari berselang giliran Singapura yang mampu meraih kemenangan 2-0.

Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Timor Leste 21 November 2010: Indonesia 6-0 Timor Leste

14 November 2012: Indonesia 1-0 Timor Leste

11 November 2014: Indonesia 4-0 Timor Leste

13 November 2018: Indonesia 3-1 Timor Leste

27 Januari 2022: Indonesia 4-1 Timor Leste