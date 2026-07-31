Prediksi Skor Timor Leste vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Momentum Skuad Garuda Kejar Rekor Gol Vietnam!

JawaPos.com — Timnas Indonesia diprediksi mampu meraih kemenangan atas Timor Leste pada matchday ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026) pukul 17.00 WIB.

Skuad asuhan John Herdman datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang telak 5-1 atas Kamboja dan mengincar tiga poin untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk membuktikan konsistensi performa setelah tampil impresif pada pertandingan pembuka.

Selain memburu kemenangan, hasil dengan selisih gol besar juga berpotensi membantu posisi Garuda dalam persaingan klasemen Grup A.

Bagaimana Kondisi Timnas Indonesia Jelang Menghadapi Timor Leste? Timnas Indonesia berada dalam kondisi positif usai mengawali perjalanan di Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja.

Hasil tersebut menjadi modal berharga sebelum menghadapi Timor Leste yang sedang terpuruk di fase grup.

Meski demikian, John Herdman tetap kehilangan tiga pemain penting.

Ragnar Oratmangoen dan Marselino Ferdinan dipastikan absen karena cedera, sedangkan Justin Hubner belum bisa bergabung setelah klubnya tidak memberikan izin tampil di turnamen ini.