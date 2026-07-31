Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Timor Leste: Marselino Absen, Ragnar Oratmangoen Berpeluang Main

JawaPos.com - Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat Marselino Ferdinan karena masih dalam pemulihan cedera. Mantan pemain Oxford United tersebut juga tidak ikut terbang ke Thailand untuk menghadapi Timor Leste.

Sementara itu, Ragnar Oratmangoen yang sebelumnya absen di laga melawan Kamboja, berpeluang debut di Piala AFF 2026. Lantas, seperti apa prediksi susunan pemain Timnas Indonesia saat menantang Timor Leste?

Saat konferensi pers jelang laga, pelatih Timnas Indonesia John Herdman tak menjawab secara detail apakah akan melakukan perubahan susunan pemain atau tidak saat bertemu Timor Leste. "Aku harus membuatmu menebak-nebak untuk besok. Saya pikir penting untuk menjaga antusiasme fans, biarkan mereka memprediksi starting eleven," ucap Herdman dikutip dari laman Instagram @aseanutdfc_id.

Sang lawan yang berada satu level di bawah Indonesia, membuat peluang perubahan komposisi mungkin terjadi. Kualitas antar pemain tim nasional yang merata membuat Herdman mudah untuk memilih siapa yang akan bermain.

Pada posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata berpeluang tetap bermain sebagai pilihan utama meski sempat mencetak own goal saat bertemu Kamboja.

Jordi Amat yang hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Kamboja, berpotensi dimainkan di lini belakang dalam formasi tiga bek bersama Sandy Walsh dan Rizky Ridho.

Di lini tengah, empat pemain yang memulai laga sejak awal pada laga perdana lalu yakni Thom Haye, Ivar Jenner, Eliano Reijnders, dan Marc Klok, berpotensi kembali diturunkan.

Sementara untuk lini serang, striker 19 tahun yang mengemas hattrick dalam kemenangan 5-1 timnas Indonesia atas Kamboja, Mitchell Baker masih akan menjadi andalan. Dua pemain yang akan menopang Baker kemungkinan besar adalah Beckham Putra dan Dony Tri Pamungkas. Namun salah satu dari dua nama tersebut berpotensi digantikan Ragnar Oratmangoen.