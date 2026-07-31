Main Hari Ini! Jadwal dan Link Live Streaming Timor Leste vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 

Timnas Indonesia bersiap menghadapi Timor Leste pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand. (Garuda ID)
JawaPos.com — Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026) pukul 17.00 WIB, dengan target meraih tiga poin demi membuka jalan menuju semifinal.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi skuad asuhan John Herdman menjaga momentum setelah menang 5-1 atas Kamboja pada laga perdana.
Tim Merah Putih datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat kemenangan meyakinkan pada debut Piala AFF 2026.
Rizky Ridho dan kawan-kawan menunjukkan performa agresif dengan mencetak lima gol ke gawang Kamboja pada Senin (27/7/2026).
Sementara itu, Timor Leste berada dalam situasi berbeda karena belum meraih poin dari dua pertandingan awal Grup A.
Tim berjuluk Lafaek tersebut harus menerima dua kekalahan, termasuk hasil buruk saat dihajar Vietnam dengan skor telak 0-7.
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Laga Timor Leste vs Timnas Indonesia berlangsung Jumat (31/7/2026) di Stadion Chonburi, Thailand. Pertandingan tersebut menjadi laga pembuka pada rangkaian pertandingan Grup A hari ini dengan kick-off pukul 17.00 WIB.
Siaran langsung Timor Leste vs Indonesia dapat disaksikan melalui stasiun televisi milik MNC Grup, yakni RCTI dan iNews.
Selain itu, pertandingan ini juga tersedia melalui layanan live streaming resmi yang terhubung dengan jaringan penyiaran tersebut seperti di Youtube YB.
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