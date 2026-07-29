Bomber Timnas Indonesia Viral Sempat Tawarkan CV! Sumardji: Mitchell Baker Dipantau BTN Sejak Lama

JawaPos.com - Mitchell Baker ternyata sudah masuk radar Badan Tim Nasional (BTN) sejak lama sebelum mencuri perhatian lewat hattrick debut bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Ketua BTN Sumardji mengungkapkan striker berusia 19 tahun itu lebih dulu dianalisis pelatih John Herdman dan tim kepelatihan sebelum proses naturalisasi dilakukan.

Nama Mitchell Baker mendadak viral setelah tampil gemilang pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026. Penyerang kelahiran Australia itu mencetak tiga gol saat Timnas Indonesia menang 5-1 atas Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7).

Torehan tersebut membuat Baker langsung menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Namun, di balik ledakan performanya bersama Garuda, perjalanan pemain bertinggi badan sekitar 193 sentimeter itu menuju skuad Merah Putih ternyata sudah dimulai jauh sebelum debutnya.

Bagaimana Mitchell Baker Bisa Masuk Radar Timnas Indonesia? Ketua BTN Sumardji mengungkapkan Mitchell Baker bukan pemain yang baru ditemukan setelah tampil di Piala AFF 2026. Menurutnya, striker yang memiliki darah Indonesia-Australia tersebut sudah masuk daftar pemantauan diaspora BTN sejak lama.

“Ya sudah masuk dalam daftar pantauan diaspora yang termonitor BTN (saat 2024 menawarkan CV-nya). Prosesnya setelah dianalisis oleh coach John dan pr asisten baru kita proses naturalisasinya,” ujar Sumardji kepada JawaPos.com, Rabu (29/7).

Pernyataan tersebut menjawab kabar yang beredar di platform X mengenai perjalanan Baker mencari kesempatan membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu disebut pernah menghubungi beberapa akun sepak bola Indonesia pada 2024 untuk menawarkan profil dirinya.

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Akun @Idn_abroad sebelumnya membagikan cerita mengenai langkah awal Baker memperkenalkan dirinya kepada publik sepak bola Tanah Air. Dalam unggahan disebutkan, Baker berinisiatif menghubungi beberapa akun sepak bola Indonesia sebelum datanya diteruskan ke PSSI.

“Dia yang inisiatif approach ke beberapa akun sepakbola Indonesia, termasuk kami 2024. Tugas kami tinggal make sure awal sebelum mengembalikannya ke PSSI untuk menjadi database & pengambil keputusan,” tulis akun tersebut.