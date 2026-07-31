Rapalan Doa Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia! Berharap Garuda Ukir Prestasi Terbaik di Piala AFF 2026

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong memberikan dukungan dan doa kepada Timnas Indonesia agar mampu meraih hasil terbaik pada ajang Piala AFF 2026. (Persija)
JawaPos.com — Timnas Indonesia mendapat dukungan langsung dari mantan pelatihnya, Shin Tae-yong, jelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026 di Chonburi Stadium, Thailand, Jumat (31/7/2026).
Pelatih Persija Jakarta itu berharap skuad Garuda mampu melangkah jauh dan meraih hasil terbaik sepanjang turnamen setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja.
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Meski kini fokus menangani Persija Jakarta di ajang Piala Presiden 2026, perhatian Shin Tae-yong terhadap Timnas Indonesia tidak pernah luntur.
Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku terus mengikuti perjuangan skuad Garuda di Piala AFF 2026.
Shin Tae-yong berharap Timnas Indonesia mampu menunjukkan performa konsisten hingga akhir turnamen.
Menurutnya, kesempatan untuk meraih prestasi terbaik masih terbuka lebar jika para pemain mampu menjaga performa seperti saat mengalahkan Kamboja.
"Saya berdoa dalam hati agar Timnas Indonesia dapat meraih hasil yang baik di Piala AFF kali ini," ujar Shin Tae-yong, Minggu (26/7/2026).
Ucapan tersebut menjadi bukti hubungan emosional Shin Tae-yong dengan Timnas Indonesia masih sangat kuat. Meski sudah berpisah sejak awal tahun ini, ia tetap memberikan doa terbaik bagi para pemain yang pernah diasuhnya.
Shin Tae-yong bukan sosok asing dalam perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF. Selama menukangi skuad Garuda, ia memimpin tim pada tiga edisi turnamen, yakni 2020, 2022, dan 2024.
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