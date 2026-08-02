John Herdman Sebut Vietnam Jadi Ujian Terberat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

JawaPos.com - Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk membuka jalan menuju semifinal Piala AFF 2026. Namun, John Herdman menilai Vietnam merupakan lawan paling berat yang akan dihadapi Garuda di fase grup.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyambut antusias duel melawan Vietnam pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Di tengah peluang besar merebut puncak klasemen sekaligus mengamankan tiket semifinal, Herdman menegaskan The Golden Star Warriors akan menjadi ujian terberat Garuda sejauh ini.

Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026) pukul 20.30 WIB. Pertandingan tersebut menjadi laga ketiga bagi kedua tim di Grup A.

Indonesia datang dengan modal meyakinkan setelah menumbangkan Timor Leste 3-0 pada laga sebelumnya. Hasil itu membuat Garuda mengoleksi enam poin dari dua pertandingan, mencetak delapan gol, dan baru sekali kebobolan.

"Kami sangat antusias menghadapi pertandingan lain di turnamen ini, sebuah kesempatan untuk berkembang bersama, kesempatan untuk meraih lebih banyak poin," kata Herdman dalam konferensi pers, Minggu (2/8/2026).

"Saya pikir para penggemar, pemain, dan staf bisa bangga dengan pencapaian kita sejauh ini. Kita telah mencetak delapan gol dan hanya kebobolan satu gol, mengantongi enam poin di papan klasemen," lanjut pelatih asal Inggris tersebut.

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Meski puas dengan perkembangan tim, Herdman mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena. Menurutnya, Vietnam merupakan lawan dengan kualitas terbaik yang akan dihadapi Timnas Indonesia di fase grup.

"Namun, ujian besok sangat berat, benar-benar ujian yang berat. Dan kami antusias karena untuk itulah Anda bertanding di turnamen seperti ini, bermain melawan tim-tim terbaik di saat-momen yang penting bagi kedua tim," ujarnya.

Kemenangan atas Vietnam akan membuka peluang Indonesia mengambil alih puncak klasemen Grup A. Selain itu, tiga poin juga menjadi modal penting untuk mendekatkan langkah Garuda ke babak semifinal.