Thom Haye Jadi Otak Permainan! 3 Senjata Timnas Indonesia yang Siap Hancurkan Timor Leste di Piala AFF 2026

JawaPos.com — Timnas Indonesia berpeluang besar meraih kemenangan kedua di Grup A Piala AFF 2026 saat menghadapi Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026) malam WIB.

Berbekal kemenangan 5-1 atas Kamboja dan performa impresif sejumlah pemain kunci, skuad Garuda difavoritkan mengamankan tiga poin sekaligus memperbesar peluang lolos ke fase berikutnya.

Timnas Indonesia datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah membuka perjalanan di Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Kamboja.

Hasil tersebut menempatkan skuad asuhan John Herdman dalam posisi yang cukup ideal untuk bersaing di papan atas Grup A.

Sebaliknya, Timor Leste masih berjuang mencari poin pertama. Mereka harus menerima dua kekalahan beruntun setelah dihajar Vietnam 0-7 dan kembali tumbang 0-2 saat menghadapi Singapura.

Secara kualitas materi pemain, pengalaman, hingga rekor pertemuan, Timnas Indonesia berada jauh di atas lawannya. Garuda bahkan selalu meraih kemenangan dalam enam pertemuan terakhir melawan Timor Leste.

Laga ini juga menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk kembali mempertajam lini serang. Sejumlah pemain sedang berada dalam performa terbaik dan diprediksi kembali menjadi pembeda sepanjang pertandingan.

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