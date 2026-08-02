Rizky Ridho Tak Gentar Provokasi Vietnam, Timnas Indonesia Fokus Tiga Poin di Piala AFF 2026

Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho memilih fokus meraih tiga poin saat menghadapi Vietnam dan tak ingin terpancing provokasi lawan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho meyakini duel melawan Vietnam akan berlangsung sengit. Namun, ia memilih fokus membawa Garuda meraih tiga poin daripada memikirkan potensi provokasi lawan.
Ridho tak ingin menjadikan potensi provokasi Vietnam sebagai perhatian utama jelang laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Bek Persija Jakarta itu memilih mengarahkan fokus penuh kepada permainan Timnas Indonesia demi mengamankan tiga poin penting.
Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026) pukul 20.30 WIB. Laga ini menjadi pertandingan ketiga bagi kedua tim sekaligus berpeluang menentukan peta persaingan menuju semifinal.
Pertemuan Indonesia dan Vietnam selama ini identik dengan tensi tinggi. Vietnam juga kerap dikenal memainkan pertandingan yang sarat provokasi untuk memancing emosi lawan.
Namun, Rizky Ridho menilai situasi kali ini bisa berbeda. Menurutnya, penggunaan Video Assistant Referee (VAR) membuat kedua tim harus lebih berhati-hati dalam bertindak di lapangan.
"Ya, saya rasa saya fokus pada tim kita sendiri. Dan mungkin apa yang mereka lakukan beberapa tahun yang lalu akan sama mereka lakukan di pertandingan besok karena kita menggunakan VAR juga," kata Rizky Ridho dalam konferensi pers jelang pertandingan, Minggu (2/8/2026).
"Jadi pasti mereka akan hati-hati sama seperti kita, jadi saya fokus ke tim saya sendiri aja," sambungnya.
Rizky Ridho menilai pertandingan melawan Vietnam memiliki arti penting bagi Timnas Indonesia. Kemenangan akan membuat peluang Garuda menuju semifinal semakin terbuka.
"Besok pertandingan yang sangat penting juga di grup kita. Meskipun semua pertandingan sangat penting, tapi besok jika kita memenangkan pertandingan, kita sudah otomatis satu langkah ke semifinal, entah itu runner-up atau juara grup. Yang terpenting kita fokus pada tim kita sendiri," tutur mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut.
Kapten Timnas Indonesia itu juga tidak memandang sebelah mata kualitas Vietnam. Menurutnya, juara bertahan Piala AFF tersebut tetap menjadi lawan yang sangat berbahaya.
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