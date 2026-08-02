John Herdman Buka Suara soal Cedera Marselino Ferdinan, Nasibnya Diputuskan Malam Ini

JawaPos.com - Marselino Ferdinan dipastikan kembali absen saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam. John Herdman masih menunggu analisis lengkap tim medis sebelum memastikan nasib sang gelandang di sisa Piala AFF 2026.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman akhirnya memberikan penjelasan mengenai kondisi Marselino Ferdinan yang kembali absen jelang laga melawan Vietnam. Hingga Minggu (2/8) malam, pelatih asal Inggris tersebut belum menerima laporan medis lengkap sehingga belum bisa memastikan peluang sang gelandang tampil lagi di Piala AFF 2026.

Absennya Marselino menjadi perhatian besar karena pemain Oxford United itu sudah melewatkan dua pertandingan Grup A melawan Kamboja dan Timor Leste. Kini, Timnas Indonesia juga dipastikan tidak akan diperkuat pemain berusia 21 tahun tersebut saat menghadapi Vietnam.

Laga Timnas Indonesia melawan Vietnam akan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026), mulai pukul 20.30 WIB. Pertandingan ini menjadi laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.

Marselino juga tidak mengikuti sesi latihan resmi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (2/8) sore WIB. Kondisi itu semakin memunculkan pertanyaan mengenai tingkat keparahan cedera yang dialaminya.

Menanggapi situasi tersebut, Herdman mengaku baru menerima informasi mengenai kondisi Marselino pada Minggu pagi. Ia memilih menunggu hasil pembahasan bersama tim medis sebelum menyampaikan perkembangan lebih lanjut.

“Ya, kami mendapatkan informasinya tadi pagi dan saya dijadwalkan meninjaunya malam ini. Tentu saja, prioritas utama adalah performa tim,” kata Herdman dalam konferensi pers jelang menghadapi Vietnam, Minggu (2/8/2026).

Pelatih asal Inggris itu menegaskan akan mempelajari hasil pemeriksaan secara menyeluruh sebelum menentukan langkah berikutnya.

“Saya akan duduk bersama tim medis malam ini untuk mendapatkan analisis lengkap mengenai situasi Marselino,” terangnya.