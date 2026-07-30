Enam Pemain Persija Perkuat Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Berharap Tim Garuda Bisa Juara Piala ASEAN Championship 2026

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menunjukkan kontribusinya bagi Timnas Indonesia. Sebanyak enam pemain Macan Kemayoran masuk dalam skuad Garuda yang tengah berjuang di ajang ASEAN Championship 2026 bersama pelatih John Herdman.

Keenam pemain tersebut adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama, dan Rayhan Hannan. Mereka menjadi bagian penting dari komposisi tim yang mengawali turnamen dengan hasil positif.

Pada laga perdana Grup B yang berlangsung pada 27 Juli 2026, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 5-1. Kemenangan tersebut menjadi modal berharga untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya.

Dari enam pemain Persija, empat nama langsung dipercaya tampil sejak menit pertama. Nadeo Argawinata menjaga gawang Indonesia sepanjang pertandingan, sementara Rizky Ridho dan Dony Tri Pamungkas juga bermain penuh di lini pertahanan.

Shayne Pattynama turut menjadi starter sebelum digantikan pada menit ke-69.

Sementara itu, Jordi Amat dan Rayhan Hannan masih harus menunggu kesempatan untuk mencatatkan penampilan perdana mereka pada turnamen kali ini.

Meski belum dimainkan, keduanya tetap menjadi bagian dari persiapan tim menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.

Perjalanan Indonesia di Grup B masih cukup panjang. Setelah menghadapi Kamboja, Garuda dijadwalkan bertemu Timor Leste pada 31 Juli 2026, kemudian melawan Vietnam pada 3 Agustus 2026, dan menutup fase grup dengan menghadapi Singapura pada 7 Agustus 2026.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, turut memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia. Meski kini fokus menangani Macan Kemayoran, pelatih asal Korea Selatan itu tetap berharap skuad Garuda mampu melangkah jauh dan mengakhiri turnamen dengan prestasi membanggakan.