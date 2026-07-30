Arlyansyah Ungkap Kunci Persija Bangkit Tahan Port FC, Macan Kemayoran Masih Adaptasi Taktik

Pemain Persija Arlyansyah melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Port FC dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7). (Riana Setiawan/Jawa Pos)
JawaPos.com - Persija Jakarta menunjukkan mental pantang menyerah saat menghadapi Port FC pada laga kedua Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (29/7). Sempat tertinggal dua gol, Macan Kemayoran mampu memaksakan hasil imbang 2-2.
Salah satu sosok penting dalam kebangkitan Persija adalah Arlyansyah Abdulmanan. Pemain muda tersebut mencetak gol pertama yang membuka jalan bagi timnya untuk mengejar ketertinggalan sebelum Stjepan Loncar memastikan Persija membawa pulang satu poin.
Port FC lebih dulu unggul melalui gol Peeradol Chamrasamee pada menit ke-18. Tim asal Thailand itu kemudian menggandakan keunggulan lewat Issam Abdallah pada menit ke-40 sehingga Persija berada dalam tekanan.
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Namun, hanya berselang satu menit, Persija berhasil memperkecil kedudukan. Gol berawal dari umpan terobosan matang Stjepan Loncar yang berhasil membelah pertahanan Port FC.
Arlyansyah yang lolos dari kawalan lawan dengan tenang melepaskan tendangan mendatar menggunakan kaki kanan. Bola meluncur ke gawang tanpa mampu dihentikan penjaga gawang Port FC.
Memasuki babak kedua, Persija tampil lebih berani. Kali ini giliran Stjepan Loncar yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52.
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Setelah sebelumnya menjadi pemberi assist, gelandang asal Kroasia itu sukses menyelesaikan peluang dan membuat skor berubah menjadi 2-2 hingga pertandingan berakhir.
Seusai laga, Arlyansyah mengaku bersyukur karena Persija mampu bangkit dan menghindari kekalahan. Meski demikian, ia tidak menutupi rasa kecewanya karena tim belum berhasil mengamankan kemenangan.
"Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah buat pertandingan hari ini. Kami bisa mendapat satu poin," ujar Arlyansyah usai pertandingan.
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