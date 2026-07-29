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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 29 Juli 2026 | 17.18 WIB

Prediksi Susunan Port FC vs Persija Jakarta Piala Presiden 2026: Bruno Moreira Ancaman Nyata Macan Kemayoran

Bruno Moreira diprediksi menjadi pemain kunci Port FC saat menghadapi Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. (Port FC) - Image

Bruno Moreira diprediksi menjadi pemain kunci Port FC saat menghadapi Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. (Port FC)

JawaPos.com - Port FC menghadapi Persija Jakarta pada matchday kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7) pukul 15.30 WIB. Port FC diprediksi kembali mengandalkan Bruno Moreira untuk membongkar pertahanan Macan Kemayoran setelah winger asal Brasil itu tampil impresif saat mengalahkan PSMS Medan.

Pertandingan ini menjadi duel penting bagi kedua tim dengan kondisi berbeda. Port FC datang dengan modal kemenangan 2-0 atas PSMS Medan, sedangkan Persija Jakarta harus bangkit setelah kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga perdana Grup B.

Bagaimana kekuatan Port FC jelang menghadapi Persija Jakarta?

Port FC menunjukkan kesiapan lebih baik pada pertandingan pertama Piala Presiden 2026 dengan permainan yang terorganisasi dan efektif. Tim asal Thailand itu mampu memanfaatkan kualitas pemain asing untuk menciptakan perbedaan di lapangan.

Pelatih Sarawut Treephan berhasil menemukan keseimbangan antara pemain lokal dan asing meski tidak diperkuat sejumlah pemain yang sedang membela Tim Nasional di Piala AFF 2026. Kondisi fisik para pemain Port FC juga terlihat cukup prima saat menghadapi PSMS Medan.

Salah satu pemain yang paling dinantikan dalam duel melawan Persija Jakarta adalah Bruno Moreira. Mantan kapten Persebaya Surabaya itu menjadi motor serangan Port FC setelah pindah ke Liga Thailand untuk musim 2026/2027.

Bruno Moreira diprediksi menempati posisi winger kiri dalam formasi 4-2-3-1 milik Sarawut Treephan. Kecepatan, kemampuan melewati lawan, serta kreativitasnya menjadi ancaman serius bagi lini belakang Persija Jakarta.

Selain Bruno Moreira, Port FC juga memiliki beberapa pemain asing lain seperti Lucas Tocantins dan Ruan Ribeiro yang bisa memberikan tekanan dari lini depan. Kombinasi tersebut membuat Port FC memiliki banyak opsi ketika membangun serangan.

Apakah Persija Jakarta mampu bangkit setelah kalah dari Persebaya Surabaya?

Persija Jakarta masih membutuhkan waktu untuk menemukan permainan terbaik bersama pelatih Shin Tae-yong. Kekalahan 0-1 dari Persebaya Surabaya memperlihatkan Macan Kemayoran masih berusaha membangun koneksi antarpemain.

Shin Tae-yong mengakui persiapan Persija Jakarta menuju Piala Presiden 2026 cukup singkat. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai para pemain masih membutuhkan waktu untuk menyamakan pemahaman dalam sistem permainan yang diterapkan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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