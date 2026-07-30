Timnas Indonesia Hadapi Timor Leste di Thailand, John Herdman Lakukan Rotasi Pemain?

Selebrasi pesepak bola Timnas Indonesia Sandy Walsh usai membobol gawang Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7/2026). John Herdman masih merahasiakan starter Timnas Indonesia melawan Timor Leste. Jordi Amat berpeluang tampil sejak menit awal. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, masih menutup rapat komposisi pemain yang akan diturunkan saat menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026. Ia enggan mengungkap apakah akan melakukan rotasi pemain dalam pertandingan tersebut.
Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026), pukul 17.00 WIB.
Meski belum memberikan kepastian, Herdman memberi sinyal akan ada perubahan susunan pemain. Indikasi tersebut terlihat dari kehadiran Jordi Amat mendampingi dirinya dalam konferensi pers jelang pertandingan, yang kerap menjadi pertanda pemain tersebut berpeluang tampil sebagai starter.
Pada laga pembuka melawan Kamboja, Jordi Amat hanya menghuni bangku cadangan. Saat itu, Herdman mempercayakan lini belakang kepada Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Shayne Pattynama.
"Saya harus membuat kalian terus menebak-nebak sampai besok," kata Herdman.
"Menurut saya, penting untuk menjaga antusiasme para suporter dan membiarkan mereka memprediksi sendiri siapa yang akan menjadi starter," lanjutnya.
Herdman memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi prima setelah kemenangan atas Kamboja. Tidak adanya pemain yang mengalami cedera memberinya keleluasaan menentukan susunan pemain terbaik.
Timnas Indonesia datang dengan modal kemenangan 5-1 atas Kamboja. Sebaliknya, Timor Leste menelan dua kekalahan beruntun dari Vietnam dan Singapura.
Rotasi pemain menjadi opsi yang masuk akal mengingat setelah laga ini Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada pertandingan yang diprediksi menjadi penentu persaingan menuju semifinal Grup A Piala AFF 2026.
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