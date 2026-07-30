Timnas Indonesia Hadapi Timor Leste di Thailand, John Herdman Lakukan Rotasi Pemain?

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, masih menutup rapat komposisi pemain yang akan diturunkan saat menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026. Ia enggan mengungkap apakah akan melakukan rotasi pemain dalam pertandingan tersebut.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026), pukul 17.00 WIB.

John Herdman Masih Rahasiakan Starter Meski belum memberikan kepastian, Herdman memberi sinyal akan ada perubahan susunan pemain. Indikasi tersebut terlihat dari kehadiran Jordi Amat mendampingi dirinya dalam konferensi pers jelang pertandingan, yang kerap menjadi pertanda pemain tersebut berpeluang tampil sebagai starter.

Pada laga pembuka melawan Kamboja, Jordi Amat hanya menghuni bangku cadangan. Saat itu, Herdman mempercayakan lini belakang kepada Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Shayne Pattynama.

"Saya harus membuat kalian terus menebak-nebak sampai besok," kata Herdman.

"Menurut saya, penting untuk menjaga antusiasme para suporter dan membiarkan mereka memprediksi sendiri siapa yang akan menjadi starter," lanjutnya.

Seluruh Pemain Timnas Indonesia dalam Kondisi Fit Herdman memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi prima setelah kemenangan atas Kamboja. Tidak adanya pemain yang mengalami cedera memberinya keleluasaan menentukan susunan pemain terbaik.

Modal Bagus Hadapi Timor Leste Timnas Indonesia datang dengan modal kemenangan 5-1 atas Kamboja. Sebaliknya, Timor Leste menelan dua kekalahan beruntun dari Vietnam dan Singapura.