John Herdman Pastikan Timnas Indonesia Siap Tempur, Bidik Kemenangan atas Timor Leste di Piala AFF 2026

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memastikan skuad asuhannya siap menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026. Juru taktik asal Inggris itu optimistis Skuad Garuda mampu membawa pulang tiga poin dari pertandingan tersebut.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada matchday kedua Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026), pukul 17.00 WIB.

Persiapan Timnas Indonesia Berjalan Lancar "Persiapan tim berjalan dengan baik. Seluruh pemain berhasil melewati pertandingan pertama tanpa mengalami cedera, dan itu tentu menjadi hal yang sangat positif. Jadi, saya memiliki seluruh pemain dalam kondisi siap untuk dipilih. Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini," ujar Herdman dalam konferensi pers jelang laga, Kamis (30/7/2026).

Meski demikian, Timnas Indonesia masih belum bisa diperkuat Marselino Ferdinan yang masih menjalani pemulihan cedera. Selain itu, Justin Hubner juga belum bergabung karena masih belum dilepas klubnya, Fortuna Sittard.

Herdman Prediksi Laga Tidak Akan Mudah Herdman menilai duel melawan Timor Leste tidak akan berlangsung mudah. Selain baru menempuh perjalanan menuju Thailand, Indonesia juga menghadapi lawan yang sudah memainkan dua pertandingan sehingga dinilai lebih siap secara ritme kompetisi.

"Kami menyadari laga ini tidak akan mudah. Kami harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk bermain di sini, sementara Timor Leste sudah menjalani dua pertandingan. Artinya, mereka sudah lebih terbiasa dengan ritme kompetisi dan memiliki kesiapan bertanding yang lebih baik," katanya.

Timor Leste memang sudah menjalani dua pertandingan di Grup A. Namun, tim tersebut selalu menelan kekalahan, yakni 0-7 dari Vietnam dan 0-2 dari Singapura.

John Herdman Percaya Diri Indonesia Bisa Menang Meski mengakui lawan memiliki keuntungan dari sisi kesiapan, Herdman tetap yakin Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan apabila mampu menampilkan permainan terbaik.

"Namun, seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah menjalani satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami akan fokus menghadapi lawan kali ini, tetap berpegang pada identitas permainan kami, dan kami yakin jika mampu menampilkan versi terbaik dari identitas tersebut, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan," tegas Herdman.