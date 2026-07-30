Bukan di Timor Leste, Laga Timnas Indonesia Digelar di Chonburi Stadium Thailand, Ini Penyebabnya

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berikutnya pada fase Grup A ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026 saat berjumpa Timor Leste, Jumat (31/7/2026).

Menariknya, pertandingan tersebut tidak akan berlangsung di Timor Leste, melainkan di Chonburi Stadium, Thailand.

Informasi tersebut dikutip dari akun X @viscagaruda yang menyebut Chonburi Stadium dipilih oleh Federasi Sepak Bola Timor Leste (FFTL) sebagai kandang sementara selama penyelenggaraan fase grup ASEAN Championship 2026 atau yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF.

Pemindahan venue dilakukan karena stadion dan fasilitas sepak bola di Timor Leste saat ini belum memenuhi standar yang ditetapkan Konfederasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Dengan demikian, FFTL harus mencari stadion alternatif agar tetap bisa berstatus sebagai tuan rumah.

Chonburi Stadium pun menjadi pilihan untuk menggelar seluruh laga kandang Timor Leste pada fase grup. Stadion yang berada di Provinsi Chonburi, Thailand, tersebut sebelumnya juga telah digunakan saat Timor Leste menghadapi Vietnam pada pertandingan pertama Grup A.

Namun, hasil yang diraih Timor Leste pada laga tersebut belum memuaskan. Mereka harus mengakui keunggulan Vietnam setelah kalah dengan skor telak 0-7.

Kekalahan itu membuat Timor Leste berada di posisi bawah klasemen sementara dan membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

Di sisi lain, Timnas Indonesia datang dengan modal yang jauh lebih baik. Skuad Garuda sukses membuka perjalanan di ASEAN Championship 2026 dengan kemenangan atas Kamboja pada laga perdana. Tambahan tiga poin menjadi bekal penting sebelum menghadapi Timor Leste.