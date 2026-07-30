Kekuatan Persebaya Surabaya Mulai Terbaca, Bernardo Tavares Tak Khawatir Permainan Dipelajari Calon Lawan

JawaPos.com – Kekuatan Persebaya Surabaya untuk mengarungi Super League 2026–2027 mulai terbaca. Itu karena Green Force menurunkan skuad terbaik di Piala Presiden 2026.

Hal itu bisa menjadi "ancaman". Apalagi Green Force menargetkan gelar juara. Lalu, apa yang membuat tim pelatih selalu menurunkan komposisi terbaik? Padahal, Piala Presiden 2026 hanya berstatus sebagai turnamen pramusim.

Sang pelatih, Bernardo Tavares, punya alasan.

"Karena dalam sepak bola, kami harus bekerja keras dan menikmati setiap pertandingan. Saya tahu calon lawan di Super League akan mempelajari gaya bermain kami. Tapi kami tidak boleh takut dengan hal itu," kata pelatih asal Portugal itu saat ditemui pada Selasa (28/7).

Lagi pula, skema yang ditampilkan di Piala Presiden 2026 belum tentu diterapkan di Super League.

"Apalagi kompetisi baru dimulai pada September nanti. Masih ada waktu lebih dari dua bulan untuk berbenah," terang mantan pelatih PSM Makassar itu.

Tavares juga tidak akan tinggal diam.

"Selama masa persiapan, saya juga akan melakukan analisis terhadap permainan calon lawan kami di Super League," terangnya.

Namun, untuk saat ini dia memilih fokus pada Piala Presiden 2026.