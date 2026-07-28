SUGBK Jadi Venue Duel Chelsea vs AC Milan, Bakal Disiarkan di 70 Negara

Konferensi pers pertandingan uji coba pramusim antara Chelsea vs AC Milan di SUGBK. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Dua klub raksasa Eropa, Chelsea dan AC Milan, akan saling berhadapan dalam laga uji coba pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Duel bergengsi tersebut dipastikan menjadi sorotan internasional karena akan disiarkan di 70 negara.

Rencananya, duel Chelsea versus AC Milan akan berlangsung di SUGBK pada 8 Agustus 2026 mendatang. Setelah sekian lama, akhirnya ada klub raksasa Eropa yang kembali mampir ke Indonesia. Diketahui, RCD Espanyol menjadi klub Eropa yang terakhir kali menyambangi Indonesia pada 2017.

Kini, Ninesport selaku promotor berhasil mendatangkan Chelsea dan AC Milan yang memiliki sejarah besar. Kehadiran dua klub raksasa ini tentu menjadi angin segar bagi pencinta sepak bola Tanah Air, khususnya bagi para fans kedua tim.

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“Ninesport merasa cukup bangga karena bisa kembali mendatangkan klub Eropa setelah lebih dari satu dekade ke Jakarta. Terlebih kali ini kami berhasil, setelah sekian lama kita selalu memimpikan konsep pertandingan kelas Eropa di GBK, akhirnya kita berhasil bersama-sama mewujudkan pertandingan tersebut,” kata Arief Putro Wicaksono selaku CEO Ninesport dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Arief mengungkapkan pertandingan klasik yang mempertemukan dua klub anyar itu akan memberikan dampak positif terhadap Indonesia. Pasalnya, laga uji coba antara Chelsea melawan AC Milan akan disiarkan langsung di 70 negara, membuat Indonesia semakin dikenal di kancah internasional.

“Pertandingan ini tidak hanya dihadiri oleh klub besar, baik Chelsea maupun AC Milan, namun pertandingan ini juga disiarkan di 70 negara. Juga pertandingan ini memberi bagian promosi kepada Indonesia. Pertandingan ini juga merupakan rebranding dari Indonesia setelah sekian lama cukup kosong dari klub-klub Eropa,” terang Arief.

Mewakili pemerintah, Menpora Erick Thohir menyambut positif laga pramusim antara Chelsea vs AC Milan. Erick mengatakan bahwa pertandingan dua klub raksasa Eropa itu akan memberikan berbagai dampak, terutama dari sisi ekonomi. Maka itu, ia menegaskan pemerintah akan memberikan dukungan penuh.

“Tentu ini hal yang sangat positif yang selalu saya sampaikan, jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal, olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan seperti Chelsea dan AC Milan. Itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi Indonesia,” ujar Erick.

“Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sektor atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung, ya apa pun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Yunus Nusi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pertandingan tersebut. Ia menilai kehadiran dua klub elite Eropa akan semakin menggairahkan sepak bola nasional.