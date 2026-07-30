PSS Sleman Waspadai Padatnya Super League dan League Cup, Huistra Andalkan Rotasi Pemain

JawaPos.com - PSS Sleman menyadari tantangan yang menanti pada musim 2026/2027 tidak akan semudah saat tampil di Championship musim lalu.

Setelah berhasil kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Super Elja kini harus menghadapi persaingan yang lebih ketat dengan jadwal pertandingan yang jauh lebih padat.

Selain menjalani 34 pertandingan di ajang Super League 2026/2027, PSS juga dipastikan ambil bagian dalam League Cup yang mempertemukan seluruh peserta Super League dan Championship.

Situasi tersebut membuat tim pelatih harus menyiapkan strategi yang berbeda agar performa tim tetap terjaga sepanjang musim.

Pelatih Kepala PSS Sleman, Pieter Huistra, mengakui bahwa beban kompetisi musim ini meningkat cukup signifikan. Menurut pelatih asal Groningen, Belanda, itu, kedalaman skuad menjadi faktor penting untuk menghadapi padatnya agenda pertandingan.

"Kami akan menghadapi lebih banyak pertandingan dibandingkan musim lalu. Selain menjalani 34 laga di liga, kami juga akan tampil di Piala Liga (League Cup). Karena itu, kami harus memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk menghadapi jadwal yang padat," ujar Huistra usai sesi latihan, Selasa (29/7/2026).

Bagi PSS, memiliki banyak pemain berkualitas bukan hanya soal mengantisipasi kelelahan pemain utama. Huistra menilai rotasi akan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari apabila tim ingin tetap kompetitif di setiap pertandingan.

Dengan jadwal yang berdekatan, kondisi fisik pemain diperkirakan akan menjadi salah satu tantangan terbesar sepanjang musim.