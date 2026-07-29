PSS Sleman Hadapi Musim Sibuk, Pieter Huistra Sebut Kedalaman Skuad Jadi Faktor Penentu

JawaPos.com - PSS Sleman menyadari bahwa persaingan di Super League 2026/2027 akan menghadirkan tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan musim lalu.

Setelah sukses kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Super Elja kini dituntut tampil konsisten menghadapi jadwal pertandingan yang lebih padat sepanjang musim.

Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, menilai timnya harus mempersiapkan diri dengan lebih matang.

Bukan hanya dari sisi kualitas permainan, tetapi juga kedalaman skuad agar mampu bersaing di dua kompetisi sekaligus.

Musim ini, PSS dijadwalkan menjalani 34 pertandingan di Super League. Selain itu, mereka juga akan ambil bagian dalam League Cup yang diikuti oleh seluruh klub Super League dan Championship.

Kondisi tersebut membuat manajemen serta tim pelatih harus memikirkan strategi yang tepat untuk menjaga performa pemain selama kompetisi berlangsung.

Menurut Huistra, padatnya agenda pertandingan membuat rotasi pemain menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Ia menegaskan bahwa setiap pemain harus siap mendapatkan kesempatan bermain karena semua akan memiliki peran penting sepanjang musim.

Baca Juga:Igor Tolic Ungkap Tantangan Persib Bandung Usai Lolos ke Semifinal Piala Presiden 2026

"Kami akan menghadapi lebih banyak pertandingan dibandingkan musim lalu. Selain menjalani 34 laga di liga, kami juga akan tampil di Piala Liga (League Cup). Karena itu, kami harus memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk menghadapi jadwal yang padat," ujar Huistra usai sesi latihan sore, Senin (27/7/2026).