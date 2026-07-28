Hasil Piala Soeratin DIY U-13: PSS Sleman Bermain Imbang 2-2, Adityas Budi Soroti Penyelesaian Akhir

PSS Sleman U-13 main imbang 2-2 lawan PS Tunas Ngaglik di Piala Soeratin DIY 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - PSS Sleman U-13 kembali gagal mengamankan kemenangan pada lanjutan Grup A Piala Soeratin DIY 2026. Meski tampil dominan sepanjang pertandingan, skuad Elang Muda harus puas berbagi angka usai bermain imbang 2-2 melawan PS Tunas Ngaglik di Lapangan Sidorejo, Lendah, Kulon Progo.
Sejak peluit awal dibunyikan, PSS tampil lebih menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola dan tekanan terus diberikan ke lini pertahanan tuan rumah. Namun, rapatnya organisasi permainan PS Tunas Ngaglik membuat berbagai peluang yang diciptakan PSS belum mampu berbuah gol.
Tim tuan rumah memilih bermain lebih menunggu sambil mengandalkan serangan balik. Strategi tersebut cukup efektif karena mampu meredam agresivitas Elang Muda sekaligus menciptakan ancaman ketika mendapatkan ruang.
Kebuntuan PSS akhirnya pecah menjelang turun minum. Gavin Abhinaya sukses membawa timnya unggul pada masa injury time babak pertama, tepatnya menit ke-35+1. Gol tersebut lahir setelah PSS terus menekan pertahanan lawan hingga menit-menit akhir babak pertama.
Memasuki paruh kedua, jalannya pertandingan berubah. PSS masih mendominasi permainan, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat sejumlah peluang kembali terbuang sia-sia.
Situasi itu mampu dimanfaatkan PS Tunas Ngaglik. Pada menit ke-44, Akbar Maulana berhasil menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang PSS.
Momentum kemudian berbalik ke kubu tuan rumah. Lewat skema serangan balik cepat pada menit ke-65, tekanan yang diberikan membuat pemain PSS melakukan gol bunuh diri.
Renata Gavin tanpa sengaja mengarahkan bola ke gawang sendiri sehingga PS Tunas Ngaglik berbalik unggul 2-1. Tertinggal tidak membuat para pemain Elang Muda kehilangan semangat.
Mereka terus meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyama kedudukan. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada masa injury time.
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