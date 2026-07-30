Persib Lolos ke Babak Semifinal Piala Presiden 2026, Julio Cesar Sebut Maung Bandung Bidik Gelar Juara

JawaPos.com - Persib Bandung memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC dengan skor tipis 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7).

Hasil tersebut membuat Maung Bandung menyapu bersih dua laga Grup A dengan kemenangan sekaligus mencatat dua kali clean sheet. Bek asal Brasil Julio Cesar menjadi salah satu sosok yang paling mencuri perhatian. Penampilan kokoh di jantung pertahanan membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match.

Meski menerima penghargaan individu, Julio Cesar memilih mengalihkan pujian kepada seluruh rekan setimnya. Menurut dia, kemenangan atas DPMM FC merupakan hasil kerja sama seluruh pemain, termasuk sejumlah pemain muda yang dipercaya tampil sejak menit pertama.

Dia mengaku bangga melihat tim mampu mengontrol permainan, terutama sepanjang babak pertama. Baginya, para pemain muda berhasil menunjukkan kualitas sekaligus menjawab kepercayaan yang diberikan tim pelatih.

Selain itu, Julio juga menilai lini belakang Persib tampil disiplin saat menghadapi tekanan dari DPMM FC. Dia menyebut lawan memiliki pemain-pemain depan yang berbahaya, termasuk Dalberto Luan Belo yang beberapa kali berusaha membongkar pertahanan Maung Bandung.

Namun berkat koordinasi yang baik, Persib mampu menjaga gawang tetap tidak kebobolan hingga peluit panjang dibunyikan. Catatan dua clean sheet beruntun pun menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri tim menjelang fase gugur.

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Bagi Julio Cesar, penghargaan Man of the Match terasa semakin spesial karena diraih bersamaan dengan kemenangan tim. Dia mengaku senang bisa berkontribusi menjaga pertahanan tetap solid dan membantu Persib memastikan tiket ke semifinal.

Meski begitu, bek bernomor punggung 4 tersebut mengingatkan agar seluruh pemain tidak cepat puas. Menurutnya, Piala Presiden merupakan bagian dari persiapan menuju kompetisi yang lebih panjang, yakni Super League 2026/2027 dan AFC Champions League Two.