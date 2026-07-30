Persib Lolos ke Babak Semifinal Piala Presiden 2026, Julio Cesar Sebut Maung Bandung Bidik Gelar Juara

Persib lolos semifinal Piala Presiden 2026 berkat pertahanan solid Julio Cesar. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC dengan skor tipis 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7).
Hasil tersebut membuat Maung Bandung menyapu bersih dua laga Grup A dengan kemenangan sekaligus mencatat dua kali clean sheet. Bek asal Brasil Julio Cesar menjadi salah satu sosok yang paling mencuri perhatian. Penampilan kokoh di jantung pertahanan membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match.
Meski menerima penghargaan individu, Julio Cesar memilih mengalihkan pujian kepada seluruh rekan setimnya. Menurut dia, kemenangan atas DPMM FC merupakan hasil kerja sama seluruh pemain, termasuk sejumlah pemain muda yang dipercaya tampil sejak menit pertama.
Baca Juga:Jadwal Siaran Langsung Piala Presiden 2026 Hari Ini: Persija Lawan Port FC, Persebaya Hadapi PSMS
Dia mengaku bangga melihat tim mampu mengontrol permainan, terutama sepanjang babak pertama. Baginya, para pemain muda berhasil menunjukkan kualitas sekaligus menjawab kepercayaan yang diberikan tim pelatih.
Selain itu, Julio juga menilai lini belakang Persib tampil disiplin saat menghadapi tekanan dari DPMM FC. Dia menyebut lawan memiliki pemain-pemain depan yang berbahaya, termasuk Dalberto Luan Belo yang beberapa kali berusaha membongkar pertahanan Maung Bandung.
Namun berkat koordinasi yang baik, Persib mampu menjaga gawang tetap tidak kebobolan hingga peluit panjang dibunyikan. Catatan dua clean sheet beruntun pun menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri tim menjelang fase gugur.
Bagi Julio Cesar, penghargaan Man of the Match terasa semakin spesial karena diraih bersamaan dengan kemenangan tim. Dia mengaku senang bisa berkontribusi menjaga pertahanan tetap solid dan membantu Persib memastikan tiket ke semifinal.
Meski begitu, bek bernomor punggung 4 tersebut mengingatkan agar seluruh pemain tidak cepat puas. Menurutnya, Piala Presiden merupakan bagian dari persiapan menuju kompetisi yang lebih panjang, yakni Super League 2026/2027 dan AFC Champions League Two.
Karena itu, fokus utama Persib saat ini adalah terus memperbaiki performa dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Tantangan selanjutnya adalah menghadapi Tampines Rovers pada laga terakhir fase grup sebelum memikirkan langkah di semifinal.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!