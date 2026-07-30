Mariano Peralta Belum Bisa Tampil saat Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026

Mariano Peralta Saksikan Langsung Pertandingan Persib Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Rekrutan anyar Persib Bandung, Mariano Peralta, sudah bergabung dengan tim. Namun, winger asal Argentina itu dipastikan tidak akan tampil saat Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- menghadapi Tampines Rovers di laga terakhir Grup A Piala Presiden 2026.
Peralta sudah mendarat di Bandung usai diumumkan sebagai rekrutan anyar Persib Bandung pada 19 Juli 2026. Eks bintang Borneo FC Samarinda itu juga telah menyaksikan pertandingan Pangeran Biru versus DPMM FC di Stadion Si Jalak Harupat pada Selasa (28/7) lalu.
Kini, yang menjadi pertanyaan besar adalah, kapan Peralta akan menjalani debutnya bersama Persib Bandung. Igor Tolic sebagai pelatih pun angkat bicara mengenai hal tersebut.
Kata Tolic, Peralta belum bisa tampil dalam waktu dekat karena kondisi fisiknya yang dinilai belum bugar 100 persen. Artinya, pemain berusia 28 tahun tersebut tidak akan tampil saat Persib Bandung melawan Tampines Rovers di Stadion Si Jalak Harupat pada Jumat (31/7) besok.
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"Tidak, kemungkinan besar tidak. Kemungkinan besar tidak karena dia baru saja tiba dan tidak memungkinkan untuk bermain setelah tiga hari," kata Tolic, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (30/7/2026).
"Perbedaan waktunya sekitar 12-14 jam, jadi bisa dipastikan dia tidak akan bermain di pertandingan berikutnya," sambungnya.
Tolic menjelaskan, Persib Bandung memilih mengutamakan kondisi kebugaran Peralta agar dapat menjalani proses adaptasi secara optimal sebelum tampil di pertandingan resmi. Dengan musim yang panjang di depan mata, tim pelatih ingin memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik sebelum diturunkan.
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"Dia akan bergabung dalam latihan ketika sudah siap. Jadi kami mempersiapkan mereka untuk musim yang sangat panjang," terang Tolic.
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