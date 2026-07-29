Mariano Peralta Bangga Gabung Persib, Siap Jawab Tantangan Pertahankan Gelar Juara Super League

JawaPos.com - Penyerang asal Argentina, Mariano Peralta, mengaku bangga setelah resmi bergabung dengan Persib Bandung. Bergabung dengan salah satu klub terbesar di Indonesia disebut menjadi langkah penting dalam perjalanan kariernya.

Peralta resmi menandatangani kontrak bersama Persib di Graha Persib, Rabu (29/7/2026). Prosesi penandatanganan turut disaksikan Manajer Persib H. Umuh Muchtar dan Komisaris Utama PT Persib Bandung Bermartabat, Zaenuri Hasyim.

Pemain yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Super League 2025/2026 tersebut mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran Persib.

Menurut Peralta, reputasi Persib sebagai klub dengan sejarah panjang, prestasi, dan dukungan suporter yang luar biasa menjadi alasan utama dirinya memilih berkarier di Bandung.

"Saya sangat senang berada di sini. Persib Bandung adalah klub yang sangat besar di Indonesia, memiliki banyak suporter, dan merupakan klub juara. Itulah alasan utama saya memilih bergabung dengan Persib Bandung," ujar Peralta.

Tantangan Baru Bersama Persib Meski datang dengan status sebagai salah satu pemain terbaik di kompetisi musim lalu, Peralta tidak ingin cepat berpuas diri.

Ia justru memandang kepindahannya ke Persib sebagai tantangan baru untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi tim.

Menurut Peralta, target tinggi yang dimiliki Persib bukan menjadi tekanan. Sebaliknya, hal itu menjadi motivasi agar dirinya bisa tampil lebih baik dibandingkan musim sebelumnya.

Persib sendiri tengah berada dalam tren positif setelah sukses meraih tiga gelar liga secara beruntun. Peralta berharap bisa menjadi bagian dari perjalanan tersebut sekaligus membantu Maung Bandung mempertahankan tradisi juara.