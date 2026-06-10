Rumor Transfer Super League: Eks Bintang Persija Allano Dikaitkan akan Bergabung dengan Persib Bandung Musim Depan

Allano Lima hengkang dari Persija Jakarta. (Dok. Allano Lima)
JawaPos.com - Bursa transfer super league diramaikan dengan kabar yang cukup mengejutkan. Nama Allano Brendon de Souza Lima atau yang lebih dikenal sebagai Allano disebut-sebut masuk dalam radar Persib Bandung untuk menghadapi kompetisi musim mendatang.
Kabar tersebut langsung menarik perhatian publik sepak bola nasional. Pasalnya, Allano merupakan salah satu pemain asing yang identik dengan Persija Jakarta dalam satu musim terakhir.
Jika transfer ini benar-benar terwujud, maka kepindahannya berpotensi menjadi salah satu transfer paling menyita perhatian di super league. Dalam beberapa hari terakhir, rumor mengenai pendekatan Persib terhadap pemain asal Brasil tersebut semakin ramai diperbincangkan di media sosial.
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Sejumlah sumber menyebut komunikasi antara pihak manajemen Persib dan perwakilan pemain berjalan cukup positif. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari kedua belah pihak.
Allano sendiri tampil cukup impresif bersama Persija Jakarta. Winger berusia 31 tahun itu dikenal memiliki kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta naluri menyerang yang baik. Selama memperkuat Macan Kemayoran, dia menjadi salah satu pemain yang cukup diandalkan di sektor sayap.
Karir sepak bola Allano juga terbilang panjang. Sebelum di Indonesia, dia pernah membela sejumlah klub di Brasil, Portugal, Turki, hingga Jepang.
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Pengalaman bermain di berbagai kompetisi membuatnya menjadi pemain yang matang dan memiliki kualitas yang tidak diragukan. Berdasar data Transfermarkt Allano memiliki market value sebesar Rp 6,95 miliar.
Di sisi lain, Persib Bandung memang tengah dikaitkan dengan beberapa nama pemain asing untuk memperkuat skuad mereka. Tim berjuluk Maung Bandung tersebut disebut sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi pemain guna menghadapi musim baru yang diprediksi akan berlangsung lebih kompetitif.
Menariknya, rumor kedatangan Allano juga dihubungkan dengan rencana perubahan komposisi pemain asing Persib. Beberapa laporan menyebut klub asal Bandung itu sedang mencari tambahan kekuatan di sektor sayap guna meningkatkan kreativitas serangan.
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