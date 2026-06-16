Comeback Bersama Mauricio Souza, Allano Resmi Jadi Rekrutan Baru Bhayangkara FC

Allano Lima hengkang dari Persija Jakarta, dikabarkan bergabung dengan Bhayangkara FC. (Dok. Allano Lima)
JawaPos.com - Bhayangkara FC dikabarkan berhasil mengamankan tanda tangan winger asal Brasil Allano Brendon de Souza Lima, untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027. Kesepakatan antara kedua pihak disebut telah tercapai dan sang pemain akan segera menjadi bagian dari skuad The Guardians.
Transfer ini menjadi salah satu langkah penting Bhayangkara FC dalam memperkuat tim menjelang musim baru super league. Menariknya, Bhayangkara FC disebut berhasil memenangkan persaingan dengan sejumlah klub yang juga meminati jasa Allano, termasuk Persib Bandung.
Berdasar informasi yang beredar, Allano akan menandatangani kontrak berdurasi dua musim bersama hingga akhir super league musim 2027/2028. Kehadiran pemain asal Rio de Janeiro itu diharapkan dapat menambah daya gedor lini serang Bhayangkara FC yang tengah melakukan pembenahan skuad.
Salah satu faktor yang diyakini mempermudah proses transfer ini adalah keberadaan pelatih Mauricio Souza. Allano dan Mauricio sama-sama berasal dari Brasil sehingga komunikasi dan adaptasi diperkirakan akan berjalan lebih mudah. Keduanya juga akan kembali bekerja sama dalam proyek Bhayangkara FC untuk bersaing di papan atas super league.
Allano bukan nama asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Dia bergabung dengan Persija Jakarta pada pertengahan tahun 2025 dan langsung menjadi salah satu pemain penting di sektor sayap.
Kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta kreativitasnya dalam membangun serangan membuatnya menjadi andalan tim ibu kota. Sepanjang musim 2025/2026, Allano tampil cukup konsisten bersama Persija. Pemain yang berposisi utama sebagai sayap kanan tersebut mampu memberikan kontribusi melalui gol maupun assist.
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Kemampuannya bermain di kedua sisi sayap juga menjadi nilai tambah yang membuat banyak klub tertarik merekrutnya. Sebelum berkarir di Indonesia, Allano memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub Brasil, Portugal, Turki, hingga Jepang.
Dia pernah memperkuat klub-klub seperti Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Estoril, Bursaspor, Santa Clara, Goias, hingga Operario Ferroviario. Pengalaman panjang di berbagai kompetisi membuatnya dikenal sebagai pemain yang matang dan memiliki kualitas di level profesional.
Bagi Bhayangkara FC, kedatangan Allano menjadi sinyal bahwa klub serius membangun tim yang kompetitif untuk musim depan. Setelah melakukan sejumlah pergerakan di bursa transfer, manajemen kini mulai menghadirkan pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhan pelatih.
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