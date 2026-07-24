Resmi! Alejandro Garnacho Tinggalkan Chelsea, Gabung Aston Villa dengan Status Pinjaman

Alejandro Garnacho resmi dipinjamkan ke Aston Villa selama satu musim. (Instagram/@garnacho7)
JawaPos.com - Alejandro Garnacho resmi bergabung dengan Aston Villa dengan status pinjaman selama satu musim dari Chelsea menjelang musim baru Premier League 2026/2027. Kesepakatan itu mencakup klausul kewajiban pembelian permanen yang akan aktif jika Garnacho memenuhi jumlah penampilan tertentu bersama Aston Villa sepanjang musim.
Pemain berusia 22 tahun itu sebelumnya menjalani musim yang kurang memuaskan bersama Chelsea, setelah didatangkan dari Manchester United dengan nilai transfer mencapai GBP 40 juta (sekitar Rp 957 miliar). Pasalnya, dalam 43 penampilan di semua kompetisi, Garnacho hanya mampu mencetak delapan gol. Performanya yang inkonsisten ikut membuatnya gagal masuk skuad Timnas Argentina yang melaju hingga final Piala Dunia 2026.
Dilansir dari ESPN, kedatangan Garnacho menambah daftar rekrutan anyar Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Sebelumnya, klub telah mendatangkan Johan Manzambi dari Freiburg yang memecahkan rekor transfer klub, Joao Gomes dari Wolves senilai GBP 34 juta (sekitar Rp 813 miliar), serta Modou Keba Cisse dari LASK. Namun, Aston Villa juga menerima kabar buruk setelah Amadou Onana mengalami cedera ligamen anterior (ACL) saat membela Belgia di Piala Dunia 2026.
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Garnacho mengaku antusias memulai babak baru dalam kariernya bersama Aston Villa. Garnacho berharap dapat menemukan kembali performa terbaiknya seperti saat awal bersinar di Manchester United sejak 2022. “Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar untuk mulai beraksi di lapangan. Ini adalah klub penting yang berkembang sangat pesat, jadi saya tidak sabar untuk segera memulainya,” ujar Garnacho dikutip dari situs resmi klub.
Garnacho menambahkan bahwa dirinya memilih Aston Villa demi mendapatkan kembali kepercayaan diri dan konsistensi permainan. “Saya mencari klub yang bisa mengembalikan kepercayaan diri saya dan membantu saya menjadi pemain seperti di awal karier saya di Manchester United,” katanya.
Garnacho juga mengungkapkan peran penting pelatih Unai Emery dalam keputusannya bergabung. “Saya sudah berbicara dengan pelatih sebelum datang ke sini, dan dia memberi saya kepercayaan. Itu alasan saya berada di sini,” ujarnya.
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Selain faktor pelatih, kesempatan bermain di UEFA Champions League juga menjadi daya tarik utama bagi Garnacho. Aston Villa akan kembali tampil di kompetisi elit Eropa itu musim ini. “Saya menyaksikan Liga Europa musim lalu dan saat ini kami akan berlaga di Liga Champions, menjadi bagian dari hal ini merupakan sesuatu yang penting,” ucapnya.
Garnacho sendiri bukan sosok asing di Villa Park. Pemain berusia 22 tahun itu pernah bermain di stadion itu saat membela Manchester United dan Chelsea. Sang pemain bahkan mencatatkan satu asis dalam kemenangan Chelsea 4-1 atas Aston Villa musim lalu. “Ini merupakan salah satu stadion favorit saya di liga dan sekarang akan menjadi rumah saya. Saya sangat senang dan tidak sabar bertemu para penggemar,” kata Garnacho.
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