Persijap Jepara Lepas Kapten Wahyudi Hamisi, Catatan Impresif sang Gelandang Bertahan Jadi Kenangan

JawaPos.com - Persijap Jepara dipastikan tidak akan diperkuat Wahyudi Hamisi pada kompetisi Super League 2026/2027.

Gelandang bertahan yang juga menjabat sebagai kapten Laskar Kalinyamat itu resmi mengakhiri kebersamaannya dengan klub setelah menjalani satu musim yang penuh kontribusi.

Kepergian Hamisi menjadi salah satu perubahan penting dalam skuad Persijap jelang menghadapi musim baru. Selama Super League 2025/2026, pemain berusia matang itu tampil sebagai sosok sentral di lini tengah sekaligus pemimpin di ruang ganti.

Berdasarkan catatan sepanjang musim lalu, Wahyudi Hamisi tampil dalam 29 pertandingan dengan total 2.421 menit bermain.

Selain menjaga keseimbangan permainan tim, ia juga menyumbangkan satu assist dan dipercaya mengenakan ban kapten.

Tidak hanya berperan di atas lapangan, Hamisi juga dikenal sebagai figur yang memberikan teladan bagi rekan-rekannya.

Dedikasi, disiplin, serta profesionalisme yang ditunjukkannya membuat dirinya menjadi salah satu pemain yang dihormati di lingkungan Persijap.

Menutup perjalanannya bersama klub asal Jepara tersebut, Hamisi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen tim yang telah mendukungnya selama satu musim terakhir.