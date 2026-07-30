Jepang Resmi Gelar Piala Asia U-23 2028, AFC Juga Tetapkan Tuan Rumah Piala Asia U-17

JawaPos.com - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi mengumumkan Jepang sebagai tuan rumah Piala Asia U-23 2028.

Keputusan tersebut menjadi kabar penting bagi negara-negara Asia yang mulai mempersiapkan regenerasi pemain muda untuk menghadapi turnamen sekaligus memperebutkan tiket menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

Piala Asia U-23 edisi 2028 diproyeksikan menjadi salah satu ajang paling bergengsi di level usia muda.

Selain menentukan tim terbaik Asia, turnamen ini juga akan berfungsi sebagai jalur kualifikasi menuju cabang sepak bola putra Olimpiade 2028 yang akan berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat.

Dengan jadwal tersebut, para pemain yang diperkirakan memenuhi syarat tampil merupakan pesepak bola kelahiran 2005 hingga 2006.

Negara-negara peserta, termasuk Indonesia, dipastikan akan mulai menyiapkan generasi terbaiknya agar mampu bersaing di level Asia dan membuka peluang tampil di panggung Olimpiade.

Bagi Timnas Indonesia, kepastian tuan rumah ini menjadi acuan awal dalam menyusun program pembinaan pemain muda.

Generasi yang nantinya tampil di Piala Asia U23 2028 diprediksi akan menjadi tulang punggung sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.