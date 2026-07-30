Prediksi Timor Leste vs Timnas Indonesia: Mitchell Baker Berpotensi Menggila Lagi!

Mitchell Baker (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Mitchell Baker berpotensi kembali menggila dalam laga tersebut.
Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, pada Jumat (31/7) pukul 17.00 WIB. Ini menjadi laga kedua bagi Skuad Garuda, sementara laga ketiga bagi The Rising Sun -julukan Timnas Timor Leste.
Skuad Garuda datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pasalnya, Timnas Indonesia memulai kampanyenya di Grup A Piala AFF 2026 dengan hasil positif. Mereka menang telak 5-1 saat menjamu Kamboja di Stadion Pakansari, Senin (27/7) lalu.
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Striker naturalisasi baru Timnas Indonesia, Mitchell Baker, menjadi bintang dalam laga tersebut. Bayangkan saja, penyerang berusia 19 tahun itu langsung mencetak hattrick dalam pertandingan debutnya bersama Skuad Garuda.
Kualitas Mitchell Baker pun mendapat pujian dari banyak orang, tak terkecuali pelatih John Herdman. Dia mengatakan penampilan striker berpostur jangkung itu sangat luar biasa, karena sukses mencetak hattrick pada laga debutnya bersama Timnas Indonesia.
“Anak muda ini (Mitchell Baker) baru saja menjalani debut yang luar biasa. Memang ini adalah penampilan tim yang sangat baik, tetapi juga menjadi momen yang sangat spesial bagi seorang pemain muda. Mencetak tiga gol pada debut internasional tentu merupakan pencapaian yang luar biasa,” ujar Herdman dalam konferensi pers usai laga melawan Kamboja.
Mitchell Baker memanaskan persaingan papan top skor Piala AFF 2026. Penyerang berusia 19 tahun itu bersaing dengan Nguyen Dinh Bac (Vietnam), dan Paulo Josue (Malaysia) yang sama-sama mengoleksi tiga gol.
Yang jelas, Mitchell Baker menjadi senjata baru bagi Timnas Indonesia. Kini, ia pun berpotensi menambah pundi-pundi golnya saat Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste.
Apalagi, gawang Timor Leste rentan dibobol. Dari dua laga yang telah dimainkan, gawang skuad The Rising Sun sudah kebobolan sembilan gol. Maka itu, peluang Mitchell Baker menambah pundi-pundi golnya terbuka cukup lebar.
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