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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 30 Juli 2026 | 06.45 WIB

Shin Tae-yong Puji Mental Persija Jakarta, Bangkit Imbangi Port FC 2-2 di Piala Presiden 2026

Laga Persija Jakarta vs Port FC di Piala Presiden 2026. Pertandingan berakhir imbang 2-2. Persija bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menahan Port FC 2-2. Shin Tae-yong memuji mental juang Macan Kemayoran. (Dok. Persija) - Image

Laga Persija Jakarta vs Port FC di Piala Presiden 2026. Pertandingan berakhir imbang 2-2. Persija bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menahan Port FC 2-2. Shin Tae-yong memuji mental juang Macan Kemayoran. (Dok. Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menunjukkan mental pantang menyerah saat menghadapi Port FC pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026. Sempat tertinggal dua gol, Macan Kemayoran berhasil bangkit dan memaksa wakil Thailand itu bermain imbang 2-2.

Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7/2026).

Sejak menit awal, Persija tampil dengan komposisi pemain yang hampir sama seperti laga sebelumnya. Aqil Savik dipercaya mengawal gawang, sedangkan lini belakang dihuni Rio Fahmi, Denis Kolinger, Radovan Pankov, dan Fajar Fathurrahman.

Di lini tengah, Witan Sulaeman, Fabio Calonego, Figo Dennis, dan Arlyansyah Abdulmanan menjadi motor permainan. Arlyansyah mendapat kesempatan tampil sebagai starter menggantikan Victor Dethan. Sementara itu, lini depan diisi Eksel Runtukahu dan Stjepan Loncar.

Port FC Unggul Dua Gol

Port FC tampil lebih efektif sepanjang babak pertama. Tim asal Thailand itu membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Peeradol Chamrasamee.

Keunggulan Port FC bertambah pada menit ke-40 setelah Issam Abdallah mencetak gol kedua. Persija pun berada dalam situasi sulit.

Namun, Macan Kemayoran langsung memberikan respons cepat. Hanya satu menit berselang, Stjepan Loncar mengirim umpan terobosan yang diselesaikan Arlyansyah Abdulmanan dengan sepakan kaki kanan mendatar yang tak mampu dibendung kiper Port FC.

Gol tersebut memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 sekaligus menjaga asa Persija hingga turun minum.

Perubahan Shin Tae-yong Berbuah Hasil

Memasuki babak kedua, pelatih Shin Tae-yong melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan intensitas permainan.

Dia Syayid, Kerim Memija, Kyohei Yoshino, Gustavo Almeida, Pratama Arhan, Kwon Chang-hoon, Agi Firmansyah, dan Victor Dethan dimasukkan untuk memberikan energi baru.

Editor: Hendra
Sumber: persija.id
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