Bruno Moreira Antusias Hadapi Persebaya Surabaya! Tegaskan Port FC Ingin Buru Kemenangan di Piala Presiden 2026

JawaPos.com — Port FC menegaskan target meraih kemenangan saat menghadapi Persebaya Surabaya pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (1/8/2026).

Mantan kapten Persebaya Surabaya, Bruno Moreira, memastikan tim asal Thailand itu datang dengan ambisi membawa pulang tiga poin demi mengamankan tiket ke babak semifinal.

Meski akan kembali bermain di stadion yang pernah menjadi rumahnya selama beberapa musim, Bruno menegaskan profesionalisme tetap menjadi prioritas.

Ia mengaku senang bisa bertemu lagi dengan Bonek dan Bonita, tetapi target utama Port FC tetap mengalahkan Persebaya Surabaya.

Mengapa Port FC Wajib Menang atas Persebaya Surabaya? Port FC gagal mengamankan kemenangan pada pertandingan sebelumnya setelah ditahan imbang Persija Jakarta dengan skor 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (30/7/2026).

Padahal, wakil Liga Thailand itu sempat unggul dua gol lebih dahulu melalui Peeradon Chamratsamee dan Issam Al Sabhi.

Keunggulan tersebut sirna setelah Persija Jakarta mampu bangkit pada babak kedua.

Hasil imbang membuat persaingan Grup B tetap terbuka sehingga laga melawan Persebaya Surabaya menjadi penentu langkah Port FC menuju babak semifinal.