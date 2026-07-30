Persebaya Prioritaskan Pemulihan Pemain usai Lolos Semifinal Piala Presiden 2026

Persebaya Surabaya kalahkan PSMS 1-0 pastikan tiket semifinal Piala Presiden 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memprioritaskan pemulihan kondisi pemain setelah timnya lolos ke semifinal Piala Presiden 2026 seusai mengalahkan PSMS Medan 1-0 pada laga kedua Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Rabu malam, dikutip dari ANTARA.
"Yang paling penting sekarang adalah recovery. Pemain harus tidur dengan baik, menggunakan kompres es dan melakukan pijat agar kami bisa melihat siapa yang siap untuk pertandingan berikutnya," kata Tavares saat konferensi pers usai pertandingan.
Dia menjelaskan, proses pemulihan menjadi prioritas karena jadwal pertandingan yang padat selama turnamen pramusim. Jadwal padat itu berdampak pada kondisi fisik pemain untuk dijaga, meski Persebaya berhasil meraih dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan.
Baca Juga:Persebaya ke Semifinal Piala Presiden 2026 usai Kalahkan PSMS, Bernardo Tavares Puas Rotasi Tim
Menurut dia, pertandingan melawan PSMS juga dimanfaatkan untuk memberikan menit bermain karena sebagian pemain masih mengalami kelelahan setelah laga berintensitas tinggi menghadapi Persija Jakarta.
Meski meraih kemenangan, Tavares menilai masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki, terutama dalam penyelesaian akhir dan pengambilan keputusan saat menyerang.
"Pada babak pertama kami memiliki beberapa peluang, tetapi tidak selalu diakhiri dengan tembakan. Kami juga beberapa kali melakukan transisi dengan baik, namun umpan terakhir dan pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan," ucap pelatih asal Portugal itu.
Baca Juga:Bernardo Tavares Ungkap Alasan Persebaya Surabaya Rotasi Besar, Sebut PSMS Medan Tim Berkualitas di Piala Presiden 2026
Dia juga mengapresiasi penampilan PSMS yang dinilai mampu memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir sehingga kemenangan tersebut diraih atas tim yang berkualitas.
Menghadapi laga terakhir Grup B, Tavares mengatakan pertandingan melawan Port FC akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi kondisi pemain sekaligus melihat kemungkinan memainkan beberapa pemain di posisi berbeda.
"Kami ingin melihat beberapa pemain di posisi yang berbeda. Karena jadwal sangat padat, kami lebih banyak recovery daripada latihan, sehingga sulit melakukan banyak perubahan taktikal," ujarnya.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!