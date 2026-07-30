Persija Jakarta Masih Punya Peluang ke Semifinal Piala Presiden 2026, Shin Tae-yong Wajibkan Kemenangan

Pemain Persija Stjepan Loncar melakukan selebrasi ydai mencetak gol ke gawang Port FC dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/7). Persija masih berpeluang lolos ke semifinal Piala Presiden 2026. Syaratnya menang minimal tiga gol atas PSMS dan berharap Port FC kalah. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com – Peluang Persija Jakarta untuk lolos ke semifinal Piala Presiden 2026 kini bergantung pada hasil pertandingan lain di Grup B.
Nasib Macan Kemayoran akan ditentukan oleh laga Persebaya Surabaya kontra Port FC yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (1/8).
Persija baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan setelah bermain imbang 2-2 melawan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7).
Pada laga terakhir fase grup, Persija akan menghadapi PSMS Medan. Ilham Rio Fahmi dan kawan-kawan wajib meraih kemenangan dengan selisih minimal tiga gol. Selain itu, mereka juga harus berharap Port FC kalah dari Persebaya agar peluang lolos ke babak semifinal tetap terbuka. Sebelumnya, Port FC berhasil mengalahkan PSMS Medan dengan skor 2-0.
Dalam pertandingan melawan Port FC, Persija sempat tertinggal dua gol lebih dahulu melalui gol Peeradol pada menit ke-18 dan Issam Abdallah pada menit ke-40. Namun, Macan Kemayoran mampu bangkit. Arlyansah Abdulmanan memperkecil ketertinggalan pada menit ke-41 sebelum Stjepan Loncar menyamakan kedudukan pada menit ke-52.
Meski peluang lolos semakin tipis, pelatih Persija Shin Tae-yong tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya. Menurutnya, dengan persiapan yang minim, para pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik.
"Kami tidak banyak latihan taktik selama ini," ujarnya.
Hal yang paling diapresiasi Shin adalah semangat juang para pemain. Setelah tertinggal dua gol, Persija mampu bangkit dan menghindari kekalahan.
"Di jeda babak pertama, saya hanya memberikan informasi soal posisi. Akhirnya kami mendapat hasil yang baik," katanya.
Mengenai peluang lolos yang semakin kecil, Shin menegaskan timnya tetap fokus menatap pertandingan terakhir.
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