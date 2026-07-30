Stjepan Loncar Bersinar! 6 Pemain Asing Baru Persija Mulai Tunjukkan Peran Penting di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persija Jakarta mulai melihat perkembangan positif dari enam pemain asing barunya setelah menjalani dua pertandingan di ajang Piala Presiden 2026.

Meski proses adaptasi masih berlangsung, para pemain impor Macan Kemayoran dinilai sudah memperlihatkan kualitas yang bisa menjadi modal penting menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Dalam dua laga melawan Persebaya Surabaya pada 26 Juli dan Port FC pada 29 Juli 2026, pelatih Shin Tae-yong memberi kesempatan kepada seluruh pemain asing anyar untuk merasakan atmosfer pertandingan bersama tim.

Duet bek tengah Denis Kolinger dan Radovan Pankov menjadi pemain yang paling konsisten. Keduanya selalu dipercaya tampil sejak menit pertama dalam dua pertandingan tersebut dan perlahan mulai membangun koordinasi di lini belakang Persija.

Di sektor tengah, Stjepan Loncar juga mulai menunjukkan perannya. Setelah hanya tampil sebagai pemain pengganti pada laga pembuka, gelandang asal Kroasia itu mendapat kesempatan menjadi starter saat menghadapi Port FC.

Sementara itu, Kerim Memija, Kyohei Yoshino, dan Kwon Chang-hoon kembali dimainkan sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Meski belum tampil penuh, ketiganya dinilai mampu memberikan energi baru dan menambah variasi permainan Persija.

Shin Tae-yong mengakui para pemain asingnya masih membutuhkan waktu untuk memahami pola permainan yang diinginkan. Menurutnya, waktu persiapan yang baru berjalan sekitar dua pekan membuat kerja sama antarpemain belum terbentuk secara maksimal.

Selain itu, kondisi fisik beberapa pemain juga belum mencapai level terbaik karena masih berada dalam fase pramusim. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap puas dengan perkembangan yang diperlihatkan anak asuhnya.